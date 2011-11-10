به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، احمد محمد علی مدیر عامل بانک توسعه اسلامی با تشکر از حجاج و بعثه حج کشورهای مختلف و مسولان حج این کشورها گفت: گوشت این یک میلیون گوسفند قربانی طبق آن مقصدی که بعثه کشورها اعلام کنند برای امور خیریه و طبق ضوابط شرعی به مستمندان و فقرا اختصاص می یابد.
احمد محمد علی رئیس بانک توسعه اسلامی همچنین از مسلمانان سراسر جهان می توانند از طریق اینترنت هرگونه فدیه و صدقه را در طول سال و عید قربان از طریق سایت www.adahi.org اعلام کنند و انگار که در مکه مکرمه حضور داشته اند، به نیابت از آنها این صدقه و فدیه از طریق بانک توسعه اسلامی به فقرا می رسد.
رئیس سازمان حج و زیارت نیز از قربانی کردن 99 هزار راس گوسفند برای حجاج ایرانی و مقیم خارج کشور در عید قربان امسال در منا خبرداد و گفت: گوشت قربانی بعد از ذبح شرعی گوسفند، از تونل انجماد می گذرد و به روش بهداشتی نگهداری می شود و سپس از طریق بانک توسعه اسلامی بر اساس سفارش ایران به کشورهای مورد نظر و مردم مستمند اهدا می شود.
وی افزود: سال گذشته بخشی از گوشت قربانی بین سیل زدگان پاکستان و بخشی به قحطی زدگان آفریقا اهدا شد.
امسال هنوز تصیم قطعی گرفته نشده و شاید قحطی زدگان مسلمان سومالی و سیل زدگان پاکستان دوباره برای دریافت گوشت قربانی معرفی شوند.
امسال عید قربان یک میلیون راس گوسفند توسط حجاج دنیا در منا قربانی شد که توسط بانک توسعه اسلامی به فقرای کشورهای مسلمان می رسد.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، احمد محمد علی مدیر عامل بانک توسعه اسلامی با تشکر از حجاج و بعثه حج کشورهای مختلف و مسولان حج این کشورها گفت: گوشت این یک میلیون گوسفند قربانی طبق آن مقصدی که بعثه کشورها اعلام کنند برای امور خیریه و طبق ضوابط شرعی به مستمندان و فقرا اختصاص می یابد.
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