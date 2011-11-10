شیوع آفات به 1600 هکتار از مزارع پنبه گنبد کاووس خسارت زد

احمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین خشکسالی و گرمای شدید تیر و مردادماه سالجاری نیز در کاهش عملکرد این محصول تاثیر بسزایی داشته است.

وی اظهار داشت: در سال زراعی جاری برای کشت پنبه در سطح چهار هزار و 217 هکتار با 636 نفر پیمانکار قرارداد بسته شده بود که از این میزان دو هزار و 805 هکتار کشت بهراه و هزار و 412 هکتار کشت تابستانه است.

وی عنوان کرد: تاکنون دو هزار و 22 تن وش تحویل کارخانجات پنبه پاک کنی شهرستان شده است.

قاضی یادآور شد: در سال زراعی جاری پیش بینی می شود مقدار چهار هزار و 100 تن وش ز مزارع شهرستان برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی گنبد کاووس در خصوص توزیع نهاده ها بین کشاورزی گفت: 135 تن بذور رقم ساحل از طبقات گواهی شده، الیت و سوپر الیت – ارمغان و گلستان طبقه گواهی شده و الیت بین کشاورزان توزیع شده بود.

وی بیان داشت: همچنین در راستای حمایت از کشاورزان نیز 720 تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان منطقه توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی گنبد کاووس، قیمت خرید تضمینی این محصول را در سال جاری هفت هزار و 500 ریال اعلام کرد و گفت: به دلیل افزایش قیمت جهانی پنبه هم اکنون این محصول با قیمت توافقی بین 12 هزار تا 12 هزار و 500 ریال است.

در سال زراعی گذشته از سطح یک هزار و 408 هکتار اراضی کشت شده مقدار دو هزار و 673 تن وش پنبه برداشته شده بود.

زمانی گلستان به منطقه طلای سفید مشهور بود.