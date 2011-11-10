مشکل سهمیه استخدام نخبگان در دستگاه های دولتی مرتفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی شامگاه پنجشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان شانزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی در تالار جمهور استانداری آذربایجان شرقی اظهار داشت: سیاست دولت حمایت بیشتر از نخبگان است و در این راستا و بنابر مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولویت دار بودن استخدام نخبگان در دستگاه های اداری مورد توجه قرار گرفته است.
وی نتیجه حمایت از نخبگان را شتاب گرفتن توسعه و پیشرفت کشور در عرصه های مختلف معرفی کرد و با اشاره به تشکیل بنیاد ملی نخبگان در دولت نهم برای سامان دادن به وضعیت نخبگان، افزود: بار بزرگی بر دوش دست اندرکاران این بنیاد قرار گرفته تا مشکلات و نارسایی های پیش روی نخبگان حل و فصل شود.
استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: حمایت مالی از نخبگان یکی از برنامه های این بنیاد است که در آذربایجان شرقی 400 نفر توانسته اند از تسهیلات بانکی که کف آن سه میلیون ریال بوده برخوردار شوند.
وی افزود: در آذربایجان شرقی همچنین 50 نخبه تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان، موفق به دریافت تسهیلات مسکن از حداقل 500 تا 800 میلیون ریال شده اند.
به گفته استاندار آذربایجان شرقی، تمهیدات مناسبی برای تسهیل در انجام خدمت سربازی نخبگان ذکور اندیشیده شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز، نظام سلطه به جهت اینکه نفع خود را در ذلت ملت ها می بیند حاضر نیست سعادت ملت ها و کشورها را تحمل کند.
استاندار آذربایجان شرقی دست یابی ایران به فناوری صلح آمیز هسته ای و نیز بی اثر بودن تحریم ها را دو واقعیت غیرقابل انکار جهان امروز بیان کرد و افزود: توطئه های دشمنان بر علیه کشورمان تمامی ندارد و گزارش مغرضانه دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گامی در جهت پررنگ کردن فشارها بر علیه جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می شود.
وی اظهار داشت: در مقابل همه محدودیت ها، نشاط روزافزون و روحیه بالا برای دست یافتن به عظمت بیشتر ایران ملموس بوده که این مهم محصول خوداتکایی و خدامحوری جوانان و دانشمندان کشورمان است.
در این مراسم، علاوه بر سخنرانی تعدادی از مسئولان دانشگاهی آذربایجان شرقی، برخی از برگزیدگان شانزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی از این استان در سخنان جداگانه ای به طرح دیدگاه های خود پرداختند.
حمایت بیشتر مادی و معنوی از نخبگان، ضرورت تداوم ارتباط دانشگاه با نخبگان در سالهای پس از فارغ التحصیلی نخبگان، زمینه سازی برای انتقال شایسته تجربیات نخبگان به دانشجویان، برنامه ریزی برای رفع مشکل اشتغال نخبگان، تولید ثروت از علم و تجاری سازی فناوری ها مهم ترین محور سخنان برگزیدگان این المپیاد بود.
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