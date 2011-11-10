نتایج روز اول دور برگشت لیگ برتر کبدی مردان کشور در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت این رقابتها روز پنجشنبه با شرکت پنج تیم از سراسر کشور در گرگان برگزار شد.

در دیدار روز اول این رقابتها، ایثار گرگان با نتیجه 48 بر 38 از سد دهیاری تالش گیلان گذشت و هیئت کبدی کرمانشاه 35 بر 38 برابر تیم کبدی پست بانک قم شکست خورد.

همچنین تیم کبدی ایثار گرگان در دیگر بازی برابر پست بانک قم 77 بر 26 این تیم را کشت داد و تیم تختی تهران نیز با نتیجه 33 بر 37 برابر تیم هیئت کبدی کرمانشاه مغلوب شد.

این رقابتها به مدت دو روز در سالن ورزشی آزادی گرگان در حال برگزاری است.