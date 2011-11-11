555 نفر در طرح مشاغل خانگی علی آبادکتول ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور عصر پنجشنبه در ستاد اشتغال شهرستان افزود: از مجموع این طرح ها، 432 طرح مورد تایید قرار گرفته اند.

وی اظهار داشت: اشتغال زمانی قابل قبول است که افرادیکه به بانکها و دستگاههای مراجعه کرده اند و تشکیل پرونده دادند با دریافت وام طرحشان را اجرایی کنند.

وی عنوان کرد: دستگاههای ذیربط باید شرایط دریافت تسهیلات بانکی را برای متقاضیان فراهم کنند.

فرماندار علی آباد افزود: باید در فرمانداری سیستمی ایجاد شود تا طرح های اشتغالزا بصورت تلفنی پیگیری شود.

شهرستان علی آبادکتول در شرق گلستان واقع شده است.