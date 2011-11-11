به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر محمدی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در نمازخانه اداره آموزش و پرورش شهر جعفریه برگزار شد، اظهار داشت: در سفر سال گذشته استاندار قم به بخش جعفرآباد طرح گاز رسانی به چند روستای قم به تصوب رسید که در این طرح، گاز رسانی به سه روستای عبدل آباد، خدرآباد و صفدر آباد به طور کامل اجرایی شد.



وی گفت: همچنین در سال گذشته برای پروژه گاز رسانی به دو روستای دولت آباد و کلاغ نشین اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان مصوب شد که پیمانکار این طرح بدلیل افزایش قیمت نرخ فولاد از ادامه طرح امتناع کرد و هم اکنون به دنبال پیمانکار مناسب برای طرح هستیم.



مدیرعامل شرکت گاز قم، با اشاره به اینکه برای گاز رسانی به بخش جعفرآباد حداقل یک میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده است، افزود: در حال حاضر دو روستای کلاغ نشین و دولت آباد از نعمت گاز محروم هستند که انشاء الله در آینده نزدیک عملیات اجرایی گاز رسانی به این دو روستا آغاز خواهد و بصورت 100 درصدی تمام روستاهای بخش جعفرآباد از نعمت گاز بهره‌مند خواهند شد.



تهیه 50 کامپیوتر برای مدارس بخش جعفرآباد



نماینده مدیر کل آموزش و پرورش استان قم نیز در ادامه جلسه ابراز داشت: دو مصوبه با اعتبار 120 میلیون تومان نیز در سال گذشته در سفر استاندار قم به بخش جعفرآباد تصویب شد که دو مینی بوس برای سرویس دانش آموزان خریداری شد و یک مینی بوس نیز توسط اداره کل آموزش و پرورش استان تهیه شد.



محمدرضا سوری اظهار داشت: 30 میلیون تومان برای تجهیز IT مدارس بخش جعفرآباد در نظر گرفته شد که 100 درصد این مبلغ اختصاص یافت و 50 کامپیوتر برای مدارس بخش جعفرآباد تهیه شد.

