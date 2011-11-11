دو قاچاقچی مواد مخدر در قم اعدام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دادگستری قم اعلام کرد: حکم اعدام دو مجرم به اتهام خرید و فروش و حمل مواد مخدر یکی به میزان 13 کیلو و 70 گرم و دیگری به مقدار چهار کیلو و 965 کیلوگرم کراک روز پنج‌شنبه در قم اجرا شد.



بر اساس این گزارش، متهم ج.س متولد 1323 مقیم تهران در مورخ هشتم اسفندماه سال 86 با قرار بازداشت موقت به اتهام خرید سیزده کیلو و هفتاد گرم هروئین فشرده(کراک) روانه زندان می‌شود که وی در حین تحویل محموله و پرداخت 9 میلیون تومان به راننده بابت کرایه حمل دستگیر می‌شود که پس ازجمع دلایل و اظهارات و اقاریر متهم همچنین گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه کشف و ضبط و توزین مواد مخدر و نتیجه آزمایش مواد مکشوفه و دفاعیات غیر موثر وکیل تسخیری و سایر قرائن موجود در پرونده، بزه انتسابی به وی محرز تشخیص و در 27 اسفندماه سال 88 به مجازات اعدام محکوم می‌شود.



در این گزارش آمده است: رای دادگاه در مورخ پنجم اردیبهشت‌ماه سال گذشته در دادستانی کل کشور پس از ملاحظه محتویات پرونده با عنایت به گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر قم تأیید و دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد و پرونده اعاده می‌شود.



بر مبنای این گزارش، در تاریخ 21 آذرماه سال گذشته عفو متهم برای بار اول در مورخ 15 مرداد ماه سال جاری برای بار دوم در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی مطرح که پس از بحث و بررسی به لحاظ عدم احراز شرایط مردود شناخته می‌شود و پرونده به اجرای احکام انقلاب قم ارسال می‌شود در تاریخ 19 آبان ماه در محوطه زندان حکم اعدام در مورد وی اجرا شد.



مواد مکشوفه در حین انتقال و در عوارض اتوبان قم - ساوه از قسمت تاج یک دستگاه کامیون بنز سبز رنگ کشف شده است.



متهم م.ط، تحت مراقبت پلیس قرار داشت



دیگر متهمی که روز گذشته در قم اعدام شد، م.ط، اهل قم است که به اتهام تهیه و حمل و نگهداری چهار کیلو و 965 گرم کراک در تاریخ 7 تیرماه سال 88 با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.



در پی گزارش واصله مبنی بر فعالیت متهم در امر تهیه و توزیع مواد مخدر نامبرده تحت مراقبت‌های پلیس قرار گرفته و در تاریخ 7 تیر ماه سال 88 هنگام انتقال پنج کیلو مواد مخدر از نوع کراک که در پوشش یک مسافر و با خودروهای عبوری از تهران به قم آورده بود دستگیر می‌شود و مواد مخدر نیز از صندوق عقب خودرو کشف می‌شود.



این متهم در ابتدا با توجه به اینکه مواد از دست وی کشف نشده بود منکر اتهام می‌شود اما از مواجهه با دلایل و مستندات قوی و مستدل و مکالمات وی با یک قاچاقچی در خراسان و فیش‌های واریزی وجوه نقدی که بیش از 37 میلیون تومان بوده است و در تحقیقات بعدی در بازپرسی شعبه هشت دادسرای انقلاب قم لب به اقرار گشوده و با ذکر جزئیات آشنایی با قاچاقچیان و تماس‌های مکرر با آنها و مقدار مواد مکشوفه دیگر در منزلش به اتهام خود اقرار و اعتراف می‌کند.



نامبرده در مرجع انتظامی پس از دستگیری با پیشنهاد رشوه سعی در فرار و معدوم کردن سیم کارت‌های موجود در گوشی‌های موبایل داشته است، علی‌هذا در نتیجه ادامه تحقیقات و گزارش مراجع انتظامی و اقاریر صریح متهم و کیفر خواست دادسرا و نتیجه آزمایش مواد مکشوفه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به وی برای شعبه دادگاه انقلاب محرز و مسلم می‌شود و در خصوص نگهداری مواد مشروح فوق به اعدام محکوم می‌شود.



حکم اعدام در مورخ 18 اسفندماه سال 88 پس از طرح در دادستانی کل کشور به لحاظ انطباق با موازین قانونی تأیید می‌شود و تقاضای عفو متهم در تاریخ 29 خردادماه سال جاری در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی مطرح و پس از بررسی به لحاظ عدم احراز شرایط مردود شناخته می‌شود و پرونده جهت اجرای حکم به دادسرای عمومی انقلاب قم اعاده و روز پنج شنبه 19 آبان ماه سال جاری حکم اعدام در خصوص متهم مذکور در محوطه زندان مرکزی قم به اجرا گذاشته می‌شود.

