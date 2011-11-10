کاروان پیاده کربلای معلی وارد گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان عصر پنجشننبه در شهرهای علی آباد و خان ببین مورد استقبال مردم مذهبی این منطقه قرار گرفتند.

حجت الاسلام محمد شهابی امام جمعه خان ببین و مسئولان این کاروان گفت: این کروان از 31 شهریور با پای پیاده عازم کربلای معلی شده بود و امروز به استان عزیمت کرده است.

وی افزود: این دومین سالی است که کاروان با پای پیاده از خان ببین حرکت و در مسیر راه از شهرها و استانهای دیگر هم زائر می پذیرد.

وی اظهار داشت: حدود 50 نفر از زائران استان ودیگر استانها مسیر هزار 400 کیلومتری تا مرز خسروی را پیاده طی کردند.

حجت الاسلام شهابی از مسئولان خواست بمنظور تقویت این کاروان و ملی کردن آن در کشور مساعدت کنند.