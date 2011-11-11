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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۵۱

توسط آخوند عابدی کر/

تفسیر قرآن کریم به زبان ترکمنی در ترکمنستان تجدید چاپ شد

تفسیر قرآن کریم به زبان ترکمنی در ترکمنستان تجدید چاپ شد

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: امام جمعه اهل سنت بندرترکمن از ترجمه تفسیر قرآن کریم به زبان ترکمنی و تجدید چاپ آن در ترکمنستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخوند حاجی محمد عابدی کر عصر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات گلستان گفت: این تفسیر برای چندمین دوره تجدید چاپ و در ترکمنستان توزیع شد.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد مدیر کل تبلیغات اسلامی استان گلستان نیز دراین دیدار از زحمات و همکاریهای آخوند عابدی کر در مناسبتها قدردانی کرد.

وی در این دیدار ضمن تبریک عید قربان به بیان اهمیت دیدار با علمای منطقه پرداخت و از اختصاص عیدی ویژه عید قربان خبر داد.

حجت الاسلام محمودی رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیز در این دیدار ضمن تبریک عید قربان و هفته ولایت به اهمیت برگزاری جشن غدیر اشاره کرد.

وی با تأکید به جنبه وحدتی و تقریبی جشن غدیر در منطقه خواستار مساعدت اداره کل در برگزاری مراسم شد.

کد مطلب 1457068

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