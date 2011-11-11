82 درصد ایرانی ها سرشماری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بالغ بر 51 میلیون نفر از جمعیت مردم ایران سرشماری شدند.

وی خانوارهای غایب در اقامتگاه را یکی از مشکلات طرح سرشماری عنوان کرد و افزود: ماموران سرشماری برای حضور در درب منازل خانوارغایب محدودیت زمانی نداشته و می توانند ساعت 10 شب به درب این منازل برای دریافت آمار مراجعه کنند.

رئیس مرکز آمار ایران، از اعلام نتایج نخست سرشماری در روز 23 آبان خبر داد و تصریح کرد: نتایج نهایی در نیمه نخست اردبیهشت 91 منتشر می شود.

وی، دقیق ترین و بهینه ترین شیوه سرشماری را روش چهره به چهره اعلام کرد و گفت: این شیوه سرشماری در 70 کشور جهان برای دریافت آمار دقیق صورت می گیرد.

آذر با بیان اینکه سرشماری به عنوان یک رویداد ملی در دنیا تعریف شده است افزود: در این رویداد بزرگ همه ارکان کشور مانند انتخابات درگیر این موضوع می شوند.

