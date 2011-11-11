به گزارش خبرنگار مهر، سعید ستاری شامگاه پنج شنبه در نشست خبری در بیرجند اظهارداشت: برای امسال پیش بینی جمع آوری 10 هزار میلیارد ریال کمک های مردمی صورت گرفته است که نسبت به سال گذشته 2.5 برابر افزایش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون پنج میلیارد ریال کمک مردمی توسط کمیته امداد خراسان جنوبی جمع آوری شده است، بیان کرد: علی رقم پایئن بودن سرانه درآمدی این استان اما خراسان جنوبی به این لحاظ جایگاه خوبی در سطح کشور دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون 20 میلیون خیر به نیازمندان تحت حمایت کمیه امداد کمک می کنند، بیان داشت: برنامه ریزی شده این تعداد به 30 میلیون نفر برسد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 30 درصد منابع کمیته امداد از محل کمک های مردمی تامین می شود، بیان کرد: رفع مشکلات مردم از طریق خود مردم و تبدیل ساختار رسمی امداد به ساختار مردمی در دستور کار این نهاد قرار دارد.

ستاری به طراحی 45 طرح برای جلب مشارکت های مردمی در این نهاد اشاره کرد و افزود: باید با تنوع بخشی طرح ها برای هر 70 میلیون ایرانی سهمی را عملیاتی کنیم.

وی با بیان اینکه در عید قربان امسال مردم کشورمان 10 میلیارد تومان به کمیته امداد کمک کردند، ادامه داد: این رقم در سال گذشته سه میلیارد بود که رشد چشمگیری را در سال جاری نشان می دهد.

وی از اجرای طرح توانمند سازی روستا ها ی خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح 20 میلیون تومان در شش محور منظور شده است.

وی رفع مشکلات معیشتی روستاییان، ارتقای وضعیت تحصیلی دانش آموزان روستایی، برطرف کردن مشکلات درمانی، رفع مشکلات ازدواج جوانان روستایی، ایجاد اشتغال در روستا ها و حل مشکل مسکن روستاییان محور های هزینه رد این اعتبارات عنوان کرد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با بیان اینکه جمع آوری 200 میلیارد تومان زکات مستحبی و واجب برای امسال از سوی این نهاد هدف گذاری شده است، بیان کرد: تا کنون 50 میلیارد تومان زکات واجب و 40 میلیارد تومان زکات مستحبی در کشور جمع آوری شده است.

ستاری از فعالیت 23 هزار عضو افتخاری به عنوان عاملین زکات در کشور خبر داد و افزود: ظرفیت سازی برای احیاء فریضه زکات را در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه 600 هزار حامی در کشور نیازمندان کمیته امداد را یاری می کنند، ادامه داد: حامیان سرپرستی 250 هزار یسیم را برعهده دارند.