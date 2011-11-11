جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز تامین مصالح ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عجم عصر پنجشنبه در جلسه پیگیری ساخت و سازهای غیرمجاز استان که در استانداری تشکیل شد، اظهارداشت: به عرصه های ملی باید به عنوان یک خط قرمز نگریسته شود و در تصمیم گیریها توجه به این امر و اتخاذ وحدت رویه بین دستگاههای اجرایی استان ضروری است.

استاندار قزوین در ادامه بر ضرورت اجرای احکام و آراء قضایی درخصوص تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده استان قزوین تأکید کرد و افزود: اگر اراده لازم بر این امر بود تا بحال این احکام اجرایی می شد زیرا با اجرایی شدن قانون از تکرارساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری خواهد شد.

عجم اختصاص منطقه یا مناطقی را در استان جهت احداث باغ ویلا یکی از راههای جلوگیری و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اعلام کرد و گفت: این امر بایستی به عنوان یک راهکار و بصورت کارشناسی مورد توجه و بررسی دقیق تری قرار گیرد.

این مسئول یادآورشد: اگر از باغهای سنتی استان مراقبت لازم صورت می گرفت شاهد بسیاری از ساخت و سازهای غیرقانونی در استان نبودیم.

در این جلسه همچنین معاون برنامه ریزی و سرپرست معاونت عمرانی استانداری در خصوص اجرای تمهیداتی جهت پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز تأکید کرد.

مجید نادری در ادامه خواستار برخورد جدی و قانونی و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در استان شد.

سعید میربها فرماندار قزوین نیز ساخت و سازهای غیرمجاز را در اطراف قزوین باعث تخریب منابع طبیعی و برهم زدن بافت اجتماعی شهر اعلام کرد و افزود: بناهایی که غیرمجاز احداث شده است ازاستحکام لازم و استاندارد نیز برخوردار نیستند و سلامت مردم را به خطر می اندازند.

میربها بر ضرورت تصمیم گیری واحد بین مدیران مربوط درخصوص حل این مشکل تأکید کرد و افزود: بایستی مصلحت جامعه بر مصلحت فردی ترجیح داده شود و برخورد قانونی با این نوع ساخت و سازها با قاطعیت صورت گیرد.