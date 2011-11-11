پاسخ شهرداری تبریز به سئوالات دارایی/ تفاهم نامه های ما شفاف است!

به گزارش خبرگزاری مهر، داود ندیم در پاسخ به رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان که خواستار شفافیت و دقت عمل شهرداری در زمینه ارائه گزارشهای مربوط به سرمایه گذاری ها و اعطای مجوزهای لازم برای سرمایه گذاران شده بود، تمامی این تفاهم نامه ها را شفاف و دقیق دانست.

وی افزود: در سومین همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری آذربایجان شرقی، شهرداری تبریز با مدیریت کردن شهرداریهای مناطق و سازمانهای تابعه( 10 شهرداری منطقه و 18 سازمان تابعه) و 18 شهر از مراکز شهرستانهای استان با حضور فعال و چشمگیر توانست بیشترین تعداد تفاهم نامه ها را با سرمایه گذاران داخلی و خارجی به امضا برساند که مجموع تفاهم نامه های منعقده در این همایش توسط شهرداری تبریز مجموعا 24 مورد و به ارزش 15 هزار میلیارد تومان است.

ندیم ادامه داد: تفاهم نامه های مذکور ظرف 48 ساعت پس از انعقاد جمع بندی و لیست آنها تهیه شده و در اختیار مسئولان استانی (حوزه دفتر استاندار، معاون برنامه ریزی استانداری، مدیرکل شهر و شوراها و ستاد سرمایه گذاری استان) قرار گرفت.

وی افزود: شفافیت عملکرد شهرداری به حدی است که نه تنها لیست تفاهم نامه ها را ظرف 48 ساعت برای اطلاع عموم و مئولان استانی منتشر کرد و در وب سایت شهرداری قرار داد بلکه تصویر تک تک تفاهم نامه ها اسکن شده و به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.

ندیم در ادامه سخنان خود اذعان داشت: برابر مفاد تیپ تمام تفاهم نامه های امضا شده و جهت اجرایی کردن تفاهم نامه ها به لحاظ رعایت تشریفات قانونی تمام امضا کنندگان تفاهم نامه می بایست در فراخوان رسمی همان پروژه شرکت می کردند, فلذا ظرف هفت روز از تاریخ همایش و انعقاد تفاهم نامه ها سریعا" نسبت به تهیه اسناد فراخوان و انتشار بزرگترین فراخوان پروژه های سرمایه گذاری که در نوع خود در کشور از نظر تعداد و حجم ریالی بی نظیر بود اقدام شد.

وی افزود: دویست فرصت سرمایه گذاری شهرداری تبریز در یک فراخوان عمومی و بین المللی به اطلاع عموم رسید و به تک تک اشخاص حقیقی و حقوقی که تفاهم نامه منعقد کرده بودند اطلاع رسانی شد تا در فراخوان شرکت کنند که از مجموع 200 پروژه فراخوان، تعداد 74 پروژه توسط 103 شرکت اعلام آمادگی شده وسرمایه گذاری اسناد فراخوان را اخذ و تکمیل و ارائه کردند.

مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری تبریز ادامه داد: بعد از اتمام مهلت قانونی فراخوان کمیته ویژه ای جهت بازگشایی پاکتهای فراخوان و بررسی مفاد آنها تشکیل شده و شروع بکار کرد.

داود ندیم تصریح کرد: این کمیته متشکل از نمایندگان معاونتهای حقوقی- شهرسازی- عمرانی- مالی و اداری- حراست- بازرسی و سرمایه گذاری مجموعه شهرداری بود که با برگزاری جلسات مرتب، منظم و مستمر نسبت به بازگشایی پاکتها و بررسی مفاد اسناد فراخوان و مدارک ارائه شده و نیز بررسی توانمندی فنی و ریالی پیشنهاد دهندگان اقدام و نفرات برنده انتخاب و به هیئت عالی سرمایه گذاری معرفی و به مرحله قرارداد نزدیک می شوند.

وی یادآوری کرد: در کل از مجموع فرصتهای سرمایه گذاری و تفاهم نامه های منعقده(در شش ماهه اول سال 90) تا به این مدت تعداد 11 پرونده به ارزش دو هزار و 80 میلیارد تومان به مرحله قرارداد رسیده و بقیه نیز مراحل تشریفات قانونی را طی می کند و تعدادی از فرصتهای سرمایه گذاری پیشنهاد دهنده نداشته است که کمیته دیگری اقدام به بازبینی در آنها کرده و مقرر است که در اواسط آذر ماه فراخوان دوم برگزار شود و پروژه های باقیمانده مجددا ارزیابی شوند.

داود ندیم افزود: هم اکنون نیز مشکل خاصی پیش روی پروژه های سرمایه گذاری نیست و طبق روال عادی جریان پروسه اداری پروژه ها ادامه دارد.