بسکتبالیست خارجی حفاری انتظارات را برآورد نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، غفور کامروا شامگاه پنج شنبه پس از پیروزی در برابر تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) در لیگ برتر باشگاه های کشور در سالن بسکتبال تختی اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازی خوبی از سوی هر دو تیم ارائه شد و تماشاچیان این دیدار از دیدن بازی دو تیم رضایت کامل داشتند.

وی افزود: خوشحالم که بسکتبال اهواز بعد از سالها با حضور ستاره هایی مثل حدادی جان دوباره ای گرفته و طرفداران این رشته پرتحرک این امکان را دارند که در شهر خود بازیهای حساس لیگ برتر را از نزدیک ببینند.



کامروا عنوان کرد: بازی سنگینی برای بازیکنان دو تیم شاهد بودیم که خوشختانه در این بازی سنگین، پیروزی سهم تیم ملی حفاری شد.



وی در خصوص حضور حدادی در تیم ملی حفاری گفت: حامد همیشه خوب است و امروز نیز در این دیدار وی، نمایشی خیره کننده داشت ولی انتظار داریم در بازیهای آینده سایر بازیکنان تیم نیز بر تلاش خود بیفزایند و عملکرد بهتری داشته باشند.



سرمربی تیم بسکتبال ملی حفاری اهواز در خصوص الکس، بازیکن بلغاری تیم ملی حفاری نیز اظهار کرد: این بازیکن اولین بازی خود را برای ما انجام داد ولی هنوز انتظارات ما را برآورد نکرده است و ما انتظار بازی بهتری از این بازیکن داریم.



دو تیم خوزستانی ملی حفاری اهواز و پتروشیمی بندرامام خمینی عصر روز پنج شنبه از سری رقابتهای هفته چهارم لیگ برتر باشگاه های کشور به مصاف هم رفتند که در نهایت ملی حفاری با نتیجه 70 بر 64 حریف خود را شکست بدرقه کرد.

