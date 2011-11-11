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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

نمکی خبر داد:

نمایشگاه عکس با موضوع حج در اصفهان برگزار می‌شود

نمایشگاه عکس با موضوع حج در اصفهان برگزار می‌شود

آران و بیدگل – خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل گفت: نمایشگاه عکسی با عنوان" نشانی" و با موضوع "حج" شامل مجموعه آثار هنری حسین مکاری نژاد هنرمند آران و بیدگلی از تاریخ 21 آبانماه به مدت یک هفته در نگارخانه کوثر اصفهان برگزار می شود.

میثم نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه افزود: در راستای معرفی و شناسایی هنرمندان شهرستانی در مرکز استان و تقویت ارتباطات فرهنگی، این نمایشگاه با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و آموزشگاه سینمایی هنرنما تعریف و برنامه ریزی شده است.

وی به مشخصات این نمایشگاه اشاره کرد و ادامه داد: در این نمایشگاه 25 قطعه از عکسهای هنری این هنرمند جوان بمناسبت آیین معنوی و شکوهمند حج تمتع به نمایش گذاشته می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل با اشاره به لزوم استفاده از برنامه‌های هنری در تبلیغ فعالیت‌های مذهبی اضافه کرد: برگزاری این نمایشگاه‌ها باعث افزایش توجه مردم به موضوعات دینی شده و به ارتقای سطح دینی و اعتقادی جامعه کمک می‌کند.

وی اضافه کرد: علاقمندان به شرکت در این نمایشگاه می‌توانند از تاریخ 21 لغایت 26 آبان در دو نوبت صبح و عصر به نگارخانه کوثر اصفهان در میدان امام، جنب عمارت عالی قاپو مراجعه کنند.

کد مطلب 1457090

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