میثم نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه افزود : در راستای معرفی و شناسایی هنرمندان شهرستانی در مرکز استان و تقویت ارتباطات فرهنگی، این نمایشگاه با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و آموزشگاه سینمایی هنرنما تعریف و برنامه ریزی شده است .

وی به مشخصات این نمایشگاه اشاره کرد و ادامه داد : در این نمایشگاه 25 قطعه از عکسهای هنری این هنرمند جوان بمناسبت آیین معنوی و شکوهمند حج تمتع به نمایش گذاشته می شود .

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل با اشاره به لزوم استفاده از برنامه‌های هنری در تبلیغ فعالیت‌های مذهبی اضافه کرد : برگزاری این نمایشگاه‌ها باعث افزایش توجه مردم به موضوعات دینی شده و به ارتقای سطح دینی و اعتقادی جامعه کمک می‌کند .