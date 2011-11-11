میثم نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه افزود: در راستای معرفی و شناسایی هنرمندان شهرستانی در مرکز استان و تقویت ارتباطات فرهنگی، این نمایشگاه با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و آموزشگاه سینمایی هنرنما تعریف و برنامه ریزی شده است.
وی به مشخصات این نمایشگاه اشاره کرد و ادامه داد: در این نمایشگاه 25 قطعه از عکسهای هنری این هنرمند جوان بمناسبت آیین معنوی و شکوهمند حج تمتع به نمایش گذاشته می شود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل با اشاره به لزوم استفاده از برنامههای هنری در تبلیغ فعالیتهای مذهبی اضافه کرد: برگزاری این نمایشگاهها باعث افزایش توجه مردم به موضوعات دینی شده و به ارتقای سطح دینی و اعتقادی جامعه کمک میکند.
وی اضافه کرد: علاقمندان به شرکت در این نمایشگاه میتوانند از تاریخ 21 لغایت 26 آبان در دو نوبت صبح و عصر به نگارخانه کوثر اصفهان در میدان امام، جنب عمارت عالی قاپو مراجعه کنند.
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