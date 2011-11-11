کوچک زاده: خبرنگاران مانع تحقق وحدت می شوند/ غیبت چهره های شاخص پایداری

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش جبهه پایداری انقلاب اسلامی استان تهران عصر پنج شنبه با سخنرانی حجت الاسلام کاظم صدیقی آغاز شد. این همایش که با یک ساعت تاخیر برگزار شد با حاشیه های جالبی همراه بود که به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

* ردیف اول صندلی های این مراسم را اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری ، برخی نمایندگان و سایر مهمانان دعوت شده اشغال کرده بودند، در ردیف اول روح الله حسینیان، مهدی کوچک زاده، غلامحسین الهام و صادق محصولی یکطرف و اسماعیل کوثری و علی اصغر زارعی کمی با فاصله در طرف دیگری نشسته بودند.

* حضور کوثری درهمایش جبهه پایداری در همان ابتدا ابهامی را برای خبرنگاران به وجود آورده بود. برخی از خبرنگاران کوثری را طرفدار جبهه متحد اصولگرایان و برخی نیز وی را عضو جبهه پایداری می دانستند.

* علی رغم اینکه شایعه شده بود آیت الله علم الهدی یکی از سخنران این برنامه است اما وی در این برنامه حضور پیدا نکرد و حجت الاسلام صدیقی اولین سخنران این مراسم بود. زمان ورود حجت الاسلام صدیقی به همایش، کلیپی از سخنان رهبر انقلاب در خصوص فتنه 88 پخش شد.

* کوثری در آغاز برنامه و همزمان با دعوت مجری از حجت الاسلام صدیقی برای سخنرانی، سالن را ترک کرد وتا به نوعی ابهامات عضویت وی در جبهه خاتمه یابد.

خبرنگاران مانع تحقق وحدت می شوند



*برخلاف همایش ها و کنگره های احزاب و تشکل های سیاسی، جایگاهی برای خبرنگاران در نظر گرفته نشده بود و نمایندگان اصحاب رسانه در کنار درب ویژه حسینیه و از طریق تلویزیونی که در آنجا گذاشته شده بود اخبار همایش جبهه پایداری را پوشش می دادند.

*هنگام خروج حجت الاسلام صدیقی از حسینه الزهراء،افرادی که وظیفه نظم جلسه را برعهده گرفته بودند نگذاشتند خبرنگاران با وی مصاحبه کنند که این اقدام با اعتراض شدید خبرنگاران روبه رو شد. خبرنگاران خطاب به برگزارکنندگان همایش گفتند ما برای مصاحبه و گفتگو در این همایش شرکت کرده ایم اما عده ای مانع انجام این کار می شوند.

* برخی حامیان جبهه پایداری هنگام پاسخ گویی اعضای شورای مرکزی این تشکل به سوالات و ابهامات برخی حضار نسبت به جبهه پایداری ، با کف زدن آنها را تشویق می کردند.

*در حاشیه این همایش مهدی کوچک زاده "عضو جبهه پایداری"در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنان در خصوص وحدت اصولگرایان پاسخ داد، وی پس از پایان این مصاحبه گفت: اگر هم وحدتی بخواهد محقق شود این خبرنگاران نمی گذارند.

غایبین اصلی همایش جبهه پایداری



* در سالن همایش بنرهایی وجود داشت که بر روی آنها نوشته شده بود، مرزبندی های اصلی جبهه پایداری: 1- رابطه با خدا بر اساس اخلاص2- رابطه با ولی خدا بر اساس تبعیت3- رابطه با مردم بر اساس خدمتگزاری4- مرزبندی با فتنه 88 5- مرزبندی با گروه انحرافی6- مرزبندی با خواص مردود.

* کوچک زاده در مواجهه با برخی خبرنگاران که نمی خواست با آنها مصاحبه کند می گفت: «من با رسانه شما مشکل دارم و هیچ وقت مصاحبه نمی کنم؛ اما چون شما را دوست دارم حاضرم فقط با خود شما صحبت کنم.»

*عدم حضور لنکرانی و رسایی در ردیف اول کنار سایر اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری ، محسوس بود. همچنین حجت الاسلام آقا تهرانی دبیر این جبهه نیز در سفر حج به سر می برد به همین جهت نتوانست در این همایش شرکت کند.

* درپایان همایش جبهه پایداری خبرنگاران به سراغ متفی فر، دبیر جبهه پایداری استان تهران رفتند و اعتراض خود را درخصوص بی نظمی و ناهماهنگی این همایش اعلام کردند و وی خطاب به خبرنگاران گفت: قبول دارم که همایش با بی نظمی برگزار شد.