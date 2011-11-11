به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی بعداز ظهر پنجشنبه در دیدار با فرماندهان و مسئولان سپاه قم با تبریک عید سعید غدیر خم اظهار داشت: در چند کیلومتری جحفه در اطراف مدینه منطقه‌ای است که آن را غدیر می‌گویند که پیامبر(ص) در 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری خطبه غدیر را در این مکان خواندند.



وی افزود: 120 صحابی غدیر را روایت کرده‌اند و 90 نفر از تابعین هم بعد از صحابه آن را نقل کرده اند و در مجموع 360 عالم سنی این ماجرا را روایت کرده که علامه امینی نام 110 نفر را آورده است.



استاد برجسته حوزه تصریح کرد: هیچ روایت و حدیثی از پیامبر(ص) نیست که این تعداد راوی آن را نقل کرده باشند.



وی افزود: اگر تعداد عالمان شیعه که این روایت را نقل کرده‌اند به این مجموعه اضافه کنیم نه تنها روایت غدیر به تواتر بلکه به فوق تواتر نیز می‌رسد.



آیت الله سبحانی با اشاره به زندگی عشیره‌ای اعراب در صدر اسلام اظهار داشت: انتخاب وصی در شرایط زندگی عشیره‌ای نمی‌توانست محقق شود چون اگر انتخابات برگزار می‌کردند حرف اول و آخر را روسای عشایر و قبایل می‌زدند و رأی مردم دخالتی نداشت.



این مرجع تقلید درباره چرایی فراموشی غدیر از سوی خواص حاضر در این ماجرا اظهار داشت: در زمان خود پیامبر(ص) نیز عده‌ای در مقابل پیامبر(ص) ایستادند و وقتی ایشان درخواست دوات و قلم کردند امتناع کردند.



60 مورد مخالفت خواص با پیامبر(ص) در دوران نبوت ایشان



استاد برجسته حوزه بیان داشت: 60 مورد مخالفت با دستورات پیامبر(ص) انجام شده است و عده زیادی در صدر اسلام مسلمان شدند تا به مقامات دنیوی و موقعیت مادی برسند.



وی درباره جایگاه شهدا و عبارت قرآن درباره آنان مبنی بر "عند ربهم یرزقون" تصریح کرد: خداوند جسم نیست و این عبارت کنایه از مقامات و موقعیت معنوی آنان است.

