حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه مفصلی در دانشگاه ادیان و مذاهب برای مبارزه با اندیشه‌های سلفیه و انحرافی داریم، گفت: به عنوان یک عقبه علمی و فکری با حضور استادان و علمای برجسته دانشگاهی و حوزوی برنامه جامعی برای مبارزه با جریان انحرافی وهابیت، القاعده و عرفان‌های نوپدید آغاز کرده‌ایم.



وی با تأکید بر اینکه ابزار مبارزه ما با این نوع مذاهب کاذب علم و اندیشه است، بیان داشت: حدود 20 میلیون وهابی کج فهم با حمایت‌های هزاران میلیارد دلاری عربستان بدون هیچ پشتوانه‌ای صدای خود را بلند کرده و آبروی اسلام و مسلمانان را می‌برد.



وظیفه دولت در برخورد با عرفانهای نوظهور سنگین است



رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به اینکه وظیفه دولت برای فرهنگ سازی و شناسایی اهداف شوم استکبار جهانی برای

حمایت از این نوع اندیشه‌های منحرف بسیار سنگین است، گفت: علما و دلسوزان اسلام بارها از ورود و فعالیت عرفان‌های نوظهور ابراز نگرانی کرده اند که با روی باز و حرف‌های فریبنده و به نام دین خوراک مسموم خود را به خورد مردم کم اطلاع می‌دهند.



نواب از برنامه ریزی دانشگاه ادیان و مذاهب برای معرفی خطرهای عرفان‌های کاذب در سطح آموزش و پرورش و دانشگاه‌های کشور خبر داد و عنوان کرد: مبارزه با جریان‌های سلفی یک وظیفه مهم و حیاتی برای فرهیختگان حوزه و دانشگاه است که کوتاهی در این زمینه رخنه بزرگی در دل و دین جوانان ایجاد خواهد کرد.

