  1. استانها
  2. قم
۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۹

در مقطع کارشناسی ارشد/

رشته عرفان‌های نوظهور در دانشگاه ادیان و مذاهب قم راه اندازی می‌شود

رشته عرفان‌های نوظهور در دانشگاه ادیان و مذاهب قم راه اندازی می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم از راه اندازی رشته عرفان‌های نوظهور در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه از سال آینده خبرداد.

حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه مفصلی در دانشگاه ادیان و مذاهب برای مبارزه با اندیشه‌های سلفیه و انحرافی داریم، گفت: به عنوان یک عقبه علمی و فکری با حضور استادان و علمای برجسته دانشگاهی و حوزوی برنامه جامعی برای مبارزه با جریان انحرافی وهابیت، القاعده و عرفان‌های نوپدید آغاز کرده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه ابزار مبارزه ما با این نوع مذاهب کاذب علم و اندیشه است، بیان داشت: حدود 20 میلیون وهابی کج فهم با حمایت‌های هزاران میلیارد دلاری عربستان بدون هیچ پشتوانه‌ای صدای خود را بلند کرده و آبروی اسلام و مسلمانان را می‌برد.

وظیفه دولت در برخورد با عرفانهای نوظهور سنگین است

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به اینکه وظیفه دولت برای فرهنگ سازی و شناسایی اهداف شوم استکبار جهانی برای
حمایت از این نوع اندیشه‌های منحرف بسیار سنگین است، گفت: علما و دلسوزان اسلام بارها از ورود و فعالیت عرفان‌های نوظهور ابراز نگرانی کرده اند که با روی باز و حرف‌های فریبنده و به نام دین خوراک مسموم خود را به خورد مردم کم اطلاع می‌دهند.

نواب از برنامه ریزی دانشگاه ادیان و مذاهب برای معرفی خطرهای عرفان‌های کاذب در سطح آموزش و پرورش و دانشگاه‌های کشور خبر داد و عنوان کرد: مبارزه با جریان‌های سلفی یک وظیفه مهم و حیاتی برای فرهیختگان حوزه و دانشگاه است که کوتاهی در این زمینه رخنه بزرگی در دل و دین جوانان ایجاد خواهد کرد.       
 

کد مطلب 1457099

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها