تولید گاز ایران یک میلیارد مترمکعب افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمشیدی دانا در یک گردهمایی با بیان اینکه در 7 ماهه نخست امسال زمان انجام عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاههای گاز نسبت به سال گذشته حدود 25 درصد کاهش یافته است، گفت: کاهش زمان تعمیرات منجر به ایجاد ظرفیت تولیدی به میزان یک میلیارد متر مکعب گاز شده است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در حال حاضر مشکلی برای تامین گاز مورد نیاز مشترکان وجود ندارد، تصریح کرد: هم اکنون پالایشگاههای گاز با ظرفیت تولید روزانه 620 میلیون متر مکعب گاز در مدار تولید قرار دارند.

این مقام مسئول از شرکت ملی گاز به عنوان بزرگترین تولید کننده انرژی کشور یاد کرد و افزود: بر این اساس اجرای سیاستهای اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی در پالایشگاههای گاز در دستور کار قرار دارد.

وی با یادآوری اینکه در سالجاری معادل 300 میلیارد ریال در زمینه آب، برق و گاز در سطح پالایشگاههای گاز صرفه جویی حاصل شده است، بیان کرد: در شرایط فعلی 9 پروژه بهینه‌سازی مصرف انرژی در پالایشگاه های گاز اجرایی شده است که اجرای این پروژه‌ها سالانه بالغ بر 30 میلیارد تومان صرفه جویی به همراه دارد.

جمشیدی دانا با بیان اینکه 9 پروژه جدید بهینه سازی مصرف انرژی در پالایشگاههای گاز اجرایی خواهد شد، خاطر نشان کرد: با اجرای این 18 پروژه در مجموع سالانه 110 میلیارد تومان صرفه جویی در پالایشگاههای گاز حاصل می شود.