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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۴

فرماندار هیرمند:

روستاییان ساکن در شعاع 20 کیلومتری مرز مشمول مبادلات مرزی هستند

روستاییان ساکن در شعاع 20 کیلومتری مرز مشمول مبادلات مرزی هستند

هیرمند - خبرگزاری مهر: فرماندار هیرمند گفت: بر اساس مصوبه هشتم شهریور ماه 90 هیئت وزیران، تمام روستانشینان این شهرستان تا شعاع 20 کیلومتری مرز می توانند 54 قلم کالا را از طریق بازارچه های مرزی وارد کشور کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گمرکی زاده عصر پنجشنبه در جلسه ستاد ساماندهی مبادلات مرزی این شهرستان اظهار داشت: براساس این مصوبه به منظور ساماندهی مبادلات مرزی ورود 54 قلم کالا از طریق بازارچه های مرزی این شهرستان به داخل کشور مجاز است.

وی گفت: تمام سرپرستان خانوار روستاهای مرزی مشمول می توانند هر دو ماه یک بار مقداری کالا به ارزش 15 میلیون ریال از طریق بازارچه‌ های مرزی میلک و گمشاد وارد کشور کنند.

وی در زمینه زمان آغاز اجرای این مصوبه افزود: مصوبه مذکور باید تا پنجم آذرماه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان و گمرک میلک و بازارچه‌های مرزی میلک و گمشاد در منطقه اجرایی شود.

شهرستان مرزی هیرمند در شمال زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان واقع شده و به سبب همجواری با کشور افغانستان دارای دو بازارچه مرزی است.

کد مطلب 1457103

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