روستاییان ساکن در شعاع 20 کیلومتری مرز مشمول مبادلات مرزی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گمرکی زاده عصر پنجشنبه در جلسه ستاد ساماندهی مبادلات مرزی این شهرستان اظهار داشت: براساس این مصوبه به منظور ساماندهی مبادلات مرزی ورود 54 قلم کالا از طریق بازارچه های مرزی این شهرستان به داخل کشور مجاز است.

وی گفت: تمام سرپرستان خانوار روستاهای مرزی مشمول می توانند هر دو ماه یک بار مقداری کالا به ارزش 15 میلیون ریال از طریق بازارچه‌ های مرزی میلک و گمشاد وارد کشور کنند.

وی در زمینه زمان آغاز اجرای این مصوبه افزود: مصوبه مذکور باید تا پنجم آذرماه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان و گمرک میلک و بازارچه‌های مرزی میلک و گمشاد در منطقه اجرایی شود.

شهرستان مرزی هیرمند در شمال زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان واقع شده و به سبب همجواری با کشور افغانستان دارای دو بازارچه مرزی است.