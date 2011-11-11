توزیع 260 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد عصر پنجشنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این اعتبارها در راستای جبران خسارات ناشی از خشکسالی ها توزیع شد.

وی گفت: همچنین 410 میلیارد ریال اعتبارهای خاص سفر رئیس جمهوری نیز پس از بررسی های لازم و براساس اولویت میان دستگاه های اجرایی توزیع شد.

وی افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون هزار و 740 میلیارد ریال اعتبار به سیستان و بلوچستان تخصیص یافت که از این میزان هزار و 300 میلیارد ریال مربوط به حقوق و دستمزد بود.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اعتبارهای ملی خشکسالی بیان داشت: امسال حدود دو هزار میلیارد تومان اعتبار به منظور خشکسالی در کشور توزیع شد که وزارت جهاد کشاورزی با هزار و 138 میلیارد تومان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: از این میزان سهم سیستان و بلوچستان 270 میلیارد ریال بوده که از سوی دولت ابلاغ شد.

حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه از زحمات حدود چهار ساله آزاد استاندار سیستان و بلوچستان که در جلسه هیئت دولت به عنوان استاندار جدید قزوین معرفی شد، تقدیر و تشکر کرد.