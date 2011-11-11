گروه موسیقی سیستان و بلوچستان منتخب جشنواره اقوام ایرانی شد

محمود خواجه محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این گروه با هنرنمایی هنرمندان انجمن موسیقی زاهدان موفق به ارائه برنامه هنری جذاب و دیدنی برای علاقمندان تهرانی شد.

وی گفت: در مراسم اختتامیه جشنواره هم آوای اقوام ایرانی در تهران گروه موسیقی آهنگ بلوچ با رای هیئت داوران به عنوان گروه برگزیده معرفی شد.

وی افزود: این جشنواره با شرکت 14 گروه منتخب از اقوام مختلف سراسر کشور طی روزهای 17 تا 19 آبان ماه جاری در فرهنگسراهای بهمن، ابن سینا و ارسباران تهران برگزار شد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: گروه موسیقی استان را هنرمندانی از جمله محمد علی محمد حسنی، فاروق رحمانی، نصیر احمد ملازهی، یونس داودی، ذکریا ملازهی، صفی الله دیده ور و شهرام فروغی تشکیل می دهند.

وی گفت: سرپرستی این گروه را محمد دین دشتی بر عهده دارد.

وی افزود: این جشنواره را پشنگ کامکار، کیوان ساکت، علی خادم و درویش رضا منظمی داوری کردند.