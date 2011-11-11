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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

گروه موسیقی سیستان و بلوچستان منتخب جشنواره اقوام ایرانی شد

گروه موسیقی سیستان و بلوچستان منتخب جشنواره اقوام ایرانی شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: گروه موسیقی "آهنگ بلوچ" وابسته به انجمن موسیقی زاهدان زیر پوشش این اداره کل به عنوان گروه موسیقی برتر نخستین جشنواره هم آوای اقوام ایرانی در تهران انتخاب شد.

محمود خواجه محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این گروه با هنرنمایی هنرمندان انجمن موسیقی زاهدان موفق به ارائه برنامه هنری جذاب و دیدنی برای علاقمندان تهرانی شد.

وی گفت: در مراسم اختتامیه جشنواره هم آوای اقوام ایرانی در تهران گروه موسیقی آهنگ بلوچ با رای هیئت داوران به عنوان گروه برگزیده معرفی شد.

وی افزود: این جشنواره با شرکت 14 گروه منتخب از اقوام مختلف سراسر کشور طی روزهای 17 تا 19 آبان ماه جاری در فرهنگسراهای بهمن، ابن سینا و ارسباران تهران برگزار شد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: گروه موسیقی استان را هنرمندانی از جمله محمد علی محمد حسنی، فاروق رحمانی، نصیر احمد ملازهی، یونس داودی، ذکریا ملازهی، صفی الله دیده ور و شهرام فروغی تشکیل می دهند.

وی گفت: سرپرستی این گروه را محمد دین دشتی بر عهده دارد.

وی افزود: این جشنواره را پشنگ کامکار، کیوان ساکت، علی خادم و درویش رضا منظمی داوری کردند.

کد مطلب 1457106

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