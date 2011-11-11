3 دانشگاه برتر در بازنگری سرفصلها/ بازنگری 20 هزار سرفصل تا 5 سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدیمی در چهل و دومین همایش معاونان آموزشی دانشگاهها، گفت: درست شش ماه پیش از شروع برنامه پنجم توسعه به حوزه بازنگری ورود پیدا کردیم و 12 ماه است که در رابطه با تکالیف برنامه پنجم توسعه 6 مکاتبه با دانشگاهها انجام شده است.

وی ادامه داد: 9 فصل برنامه پنجم توسعه 230 تکلیف دارد، 86 تکلیف از این 230 تکلیف مربوط به دانشگاهها است که 8 تکلیف آن در فصل دوم اعلام شده است. در صدر فصل دوم بحث بازنگری سرفصلها و محتوا دیده شده که اگر طرح نیازسنجی وجود نداشته باشد، این بازنگری هم به صوری جدی زیر سوال می رود، زیرا اولین اصل در بازنگری بحث نیاز سنجی است.

مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی وزارت علوم ر ادامه سخنان خود با اشاره به استفاده از تمام ظرفیتهای ملی در بازنگری محتوا و سرفصلها، تاکید کرد: در این حوزه دو فرصت بسیار طلایی در اختیار داریم. وقتی رشد جمعیتی 18 تا 24 سال کشور رشد نزولی پیدا کرده و ظرف پنج سال آینده هم دغدغه ورود به مقطع کاردانی و کارشناسی نداریم، می توانیم از تمام ظرفیتهای ملی استفاده کنیم.

مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی وزارت علوم با اشاره به بازنگری 20 هزار سرفصل تا پنج سال آینده، ادامه داد: گاهی دیده شده که بیش از دو تا سه دهه است که سرفصل منبع ندارد و اگر این امکان وجود دارد باید از منابع موجود، به این سرفصلهای در حال بازنگری اضافه کرد.

وی به دانشگاهها و پژوهشگاههایی اشاره کرد که در بازنگری به موقع و خوب عمل کرده اند و اضافه کرد: باید از دانشگاههای آزاد اسلامی، علامه طباطبایی‌، اصفهان‌ و دو پژوهشگاه علوم انسانی‌ و حوزه و دانشگاه که در بازنگری محتوایی به صور جدی ورود پیدا کرده اند، تشکر کرد.

به گفته قدیمی، اگر در پنج سال آینده به سالی 4 هزار سرفصل ورود پیدا کنیم، شاید در 5 سال آینده از 7 چالش جدی که آموزش عالی با آن مواجه است، بتوان جلوگیری کرد.

قدیمی با اشاره به سختی کار در حوزه بازنگری، گفت: اگر از ظرفیت 60 هزار عضو هیئت علمی استفاده نکنیم در حل چالشها در حوزه بازنگری نمی توانیم دنبال پاسخ مناسب باشیم.