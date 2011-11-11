عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- در جریان اعتراضات و درگیری افراد مسلح و نیروهای امنیتی سوریه، 40 نفر از جمله پنج کودک کشته شدند.

- "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا اذعان کرد حمله به ایران، برنامه هسته ای این کشور را متوقف نخواهد کرد.

- دادگاه نظامی آمریکا یک آمریکایی را به اتهام کشتن 3 غیرنظامی افغان به حبس ابد محکوم کرد.

- باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی استقبال کرد.

- "دنیس روس" مشاور کاخ سفید در امور خاورمیانه ماه آتی از سمت خود استعفا خواهد کرد.

- روسیه و چین بار دیگر بر مخالفتهای خود با تحریم ایران تاکید کردند.

- هزاران یونانی در اعتراض به انتصاب نخست وزیر جدید این کشور تظاهرات کردند.

- هیئتی از مخالفان سوریه موسوم به شورای ملی انتقالی هفته آتی به مسکو سفر خواهد کرد.

- ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت یک صهیونیست و زخمی شدن دو نفر در تیراندازی نظامیان این رژیم به یک ایست بازرسی در جنوب کرانه باختری خبر دادند.

- "عزت الدوری" معاون صدام دیکتاتور معدوم عراق مخالفت خود را با ایجاد اقلیمی برای اهل سنت این کشور در استان صلاح الدین اعلام کرد.