به گزارش خبرنگار مهر، مرحله انتخابی رقابت‌های فوتبال قهرمانی جوانان (زیر 19 سال) آسیا پنجشنبه با انجام 2 مسابقه در گروه E به پایان رسید که با پیروزی تیم‌های جوانان کره‌جنوبی و تایوان همراه شد. در نخستین دیدار که جنبه تشریفاتی داشت، تیم تایوان با 11 گل از سد گوآم گذشت تا این تیم بدون گل‌زده و با 68 گل خورده به کارش در این رقابت‌ها پایان داده و رکورد 17 گل خورده در هر بازی را به نام خود ثبت کند.

همچنین در دیگر مسابقه این گروه و یکی از مهمترین دیدارهای مرحله انتخابی کره‌جنوبی که در آستانه حذف زودهنگام از این مسابقات قرار داشت، با یک گل از سد ژاپن گذشت تا جواز حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا را کسب کند.

در این گروه تیم تایلند با 10 امتیاز به عنوان تیم نخست راهی مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا شده بود و کره‌جنوبی با این پیروزی 9 امتیازی شد و به عنوان تیم دوم گروه جواز حضور در مرحله نهایی مسابقات را کسب کرد.

ژاپن هم با 7 امتیاز و تفاضل گل 30+ به عنوان بهترین تیم سوم شرق آسیا راهی مرحله بعدی شد و تیم اندونزی که با 7 امتیاز و تفاضل گل 3+ تیم سوم گروه G بود را حذف کرد. تایوان با 3 امتیاز و گوآم بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفته و از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

در پایان مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا تیم‌های فوتبال جوانان عراق و عربستان از گروه A، قطر، کویت و اردن از گروه B، ایران و ازبکستان از گروه C، سوریه و امارات از گروه D، تایلند، کره‌جنوبی و ژاپن از گروه E، کره شمالی و ویتنام از گروه F و استرالیا و چین از گروه G جواز حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا در سال 2012 را کسب کردند.