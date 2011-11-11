آغاز رقابت 27 هزار داوطلب تصدی امر قضا/ پذیرش 60 قاضی زن درسال

غلامرضا موحدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این دوره ورود خانم ها به مسند قضاوت سهمیه نداشته است گفت: درمیان ثبت نام کنندگان در این دوره 400 نفر زن بودند که حذف شدند.

وی افزود: هم اکنون 27 هزار و 300 نفر که ثبت نامه قطعی کرده بودند پشت صندلی آزمون قرار گرفته و در 14 حوزه آزمون تهران به رقابت می پردازند در حالی که تنها 500 نفر برای مسند قضاوت مورد نیاز است.

مدیرکل آموزش قضات قوه قضائیه اظهار داشت: سالانه 60 کارآموز زن برای تصدی پستهای قضاوت، مستشاری و دادیاری در قوه قضائیه پذیرش می شوند.