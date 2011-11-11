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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

صبح جمعه؛

آغاز رقابت 27 هزار داوطلب تصدی امر قضا/ پذیرش 60 قاضی زن درسال

آغاز رقابت 27 هزار داوطلب تصدی امر قضا/ پذیرش 60 قاضی زن درسال

مدیرکل آموزش قضات قوه قضائیه از آغاز آزمون تصدی امر قضا و رقابت 27 هزار و 300 نفر برای جذب 500 قاضی از صبح امروز جمعه خبر داد.

غلامرضا موحدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این دوره ورود خانم ها به مسند قضاوت سهمیه نداشته است گفت: درمیان ثبت نام کنندگان در این دوره 400 نفر زن بودند که حذف شدند.

وی افزود: هم اکنون 27 هزار و 300 نفر که ثبت نامه قطعی کرده بودند پشت صندلی آزمون قرار گرفته و در 14 حوزه آزمون تهران به رقابت می پردازند در حالی که تنها 500 نفر برای مسند قضاوت مورد نیاز است.

مدیرکل آموزش قضات قوه قضائیه اظهار داشت: سالانه 60 کارآموز زن برای تصدی پستهای قضاوت، مستشاری و دادیاری در قوه قضائیه پذیرش می شوند.

کد مطلب 1457125

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