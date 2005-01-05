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۱۶ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۴۲

تاكنون هنرمندان 25 كشور در دوسالانه بين المللي نقاشي جهان اسلام شركت كرده اند

تاكنون حضور آثار نقاشان 25 كشور جهان در سومين دو سالانه بين المللي نقاشي معاصر جهان اسلام قطعي شده است.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" ، هنرمندان و نقاشان 25 كشور جهان تاكنون آثارشان در دبيرخانه به ثبت رسيده است.

بر پايه اين خبر، هنرمندان كشورهاي عربستان ، عراق ، سوريه ، سودان ، تركيه ، بحرين، اوگاندا ، الجزاير، افغانستان ، آفريقاي جنوب ،آذربايجان ، پاكستان ، بنگلادش ، كويت ،اردن ، قطر ، كانادا ، تونس ، امارات ، عمان ، هلند ، لبنان ، مراكز ، مصر و هند تاكنون آثارشان را براي سومين دو سالانه بين المللي نقاشي جهان اسلام ارسال كردند.

 اين در حالي است كه روند دريافت  آثار از كشورهاي ديگرهمچنان ادامه دارد و تاكنون بالغ بر 600 اثر نقاشي از 96 هنرمند از كشورهاي ذكر شده براي دو سالانه رسيده است.

روابط عمومي فرهنگستان هنر در ادامه اعلام كرد:  سومين دو سالانه بين المللي نقاشي معاصر جهان اسالم با هدف ايجاد ارتباط ميان هنرمندان درارايه ويژگي هاي نقاشي معاصر جهان طراحي و پيش بيني شده و سازمان دهنده آن فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه از پنجم بهمن ماه آغاز و تا ششم اسفند در محل مركز فرهنگي هنري صبا در تهران برگزار مي شود.

کد مطلب 145713

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