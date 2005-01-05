تاكنون هنرمندان 25 كشور در دوسالانه بين المللي نقاشي جهان اسلام شركت كرده اند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" ، هنرمندان و نقاشان 25 كشور جهان تاكنون آثارشان در دبيرخانه به ثبت رسيده است.

بر پايه اين خبر، هنرمندان كشورهاي عربستان ، عراق ، سوريه ، سودان ، تركيه ، بحرين، اوگاندا ، الجزاير، افغانستان ، آفريقاي جنوب ،آذربايجان ، پاكستان ، بنگلادش ، كويت ،اردن ، قطر ، كانادا ، تونس ، امارات ، عمان ، هلند ، لبنان ، مراكز ، مصر و هند تاكنون آثارشان را براي سومين دو سالانه بين المللي نقاشي جهان اسلام ارسال كردند.

اين در حالي است كه روند دريافت آثار از كشورهاي ديگرهمچنان ادامه دارد و تاكنون بالغ بر 600 اثر نقاشي از 96 هنرمند از كشورهاي ذكر شده براي دو سالانه رسيده است.

روابط عمومي فرهنگستان هنر در ادامه اعلام كرد: سومين دو سالانه بين المللي نقاشي معاصر جهان اسالم با هدف ايجاد ارتباط ميان هنرمندان درارايه ويژگي هاي نقاشي معاصر جهان طراحي و پيش بيني شده و سازمان دهنده آن فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه از پنجم بهمن ماه آغاز و تا ششم اسفند در محل مركز فرهنگي هنري صبا در تهران برگزار مي شود.