گلستان؛ بهشت ورزشهای زمستانه/ ظرفیتی که استفاده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش تا 12 درجه ای دما در هفته گذشته در مناطق مختلف گلستان در ارتفاعات این استان همراه با ریزش برف پاییزی بوده است.

بارش برف پاییزی در روزهای اخیر، ارتفاعات گلستان را زودهنگام برای انجام ورزشیهای زمستانی از جمله اسکی و ... آماده کرده است.

بارش برف در ارتفاعات شاهکوه، توسکستان، سیاه مرز کوه، درازنو، جهان نما و ... زیبایی و جذابیت خاصی به این مناطق بخشیده است.

بارشهای برف موجب شد تا بسیاری از خانوارهای گلستان و گردشگران در روزهای تعطیل به این ارتفاعات بروند و به انجام ورزشهای زمستانی از جمله اسکی بپردازند.

علاوه بر این، برف بازی و ساخت آدمکهای برفی در این ارتفاعات روز آدینه زیبایی برای طبیعت گردان گلستانی فراهم کرده است.

در بارشهای هفته گذشته بسیاری از روستاهای کوهستانی گلستان سفید پوشش شدند که 18 روستای دهنه محمد آباد کتول از جمله آن است.

گلستان با داشتن جاذبه های فراوان از جمله ارتفاعات کوهستانی و جنگل های خزری بهشتی برای طبیعت گردان و گردشگران در تمام فصول سال از جمله پاییزه و زمستان است.

هر چند بهره گیری مناسبی از گردشگری فصل سرما در استان صورت نگرفته است به تاکید کارشناسان باید از جذابیت های گردشگری زمستانه و پاییزه در این استان برای جذب و اقامت گردشگری بهره گرفت و روی آن برنامه ریزی کرد.

در عین حال که بارشهای برف هفته ای که گذشت جذابیت های خاصی برای طبیعت گردان و مسافران ایجاد کرده است و موجب شد تا خانوارهای بسیاری در دل پاییز به طبیعت پناه آورند اما کارشناسان راهنمایی و رانندگی بر لزوم استفاده از و تجهیز خودرو به وسایل ایمنی تاکید دارند.

بر اساس اعلام مسئولان راهداری گلستان، رانندگان در هنگام عبور از محورهای کوهستانی و برفگیر زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند .