50 میلیون نفر در کشور سرشماری شدند/ سرشماری الکترونیکی می شود

عادل آذر در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در استان گلستان پیشرفت خوبی داشتیم و حتی می تواند کار سرشماری زودترجمع شود.

وی اظهار داشت: پیش بینی ما این است که 21 روزه سرشماری به پایان برسد و نیازی به تمدید نداریم اما برای خانوارهای غایب در حال اندیشیدن تمهیدات هستیم.

وی با بیان اینکه سه روزه اول کار به دلیل شرایط آب و هوایی و اطلاع رسانی کند بود، اما از سه روز دوم به بعد ما از برنامه جلوتربودیم، ادامه داد: 54 هزار آمارگیر در کشور مشغول امر آمارگیری هستند و اعلام شماره ملی از سوی خانوراها به ماموران آمار گیری در بهداشت و درمان مدیریت جمعیت، استفاده های ملی، اشتغال و تامین اجتماعی کشور بسار اثر گذار است.

آذر با اشاره به اینکه اطلاعات محرمانه است وبه هیچ وجه انتشار پیدا نمی کند افزود: ما حداکثر تا آخر آذر ماه اعداد مورد نیاز برای انتخابات و نرخ بیکاری را به استان ها می دهیم.

عادل آذر با بیان اینکه از 25 آبان ماه کار استخراج و پردازش آمار انجام می شود ادامه داد: سال 95 سرشماری در کشور به صورت الکترونیکی انجام می شود.



رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد:به توصیه رهبری مرکز آمار باید صرف نظر از هرگونه گرایش سیاسی و علایق کارش را انجام دهد و ماموران نیز در کمال ادب و احترام اسلامی به خانوار مراجعه کنند.