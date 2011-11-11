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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۹:۵۶

آذر در گفتگو با مهر:

50 میلیون نفر در کشور سرشماری شدند/ سرشماری الکترونیکی می شود

50 میلیون نفر در کشور سرشماری شدند/ سرشماری الکترونیکی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز آمار ایران گفت: 67 درصد جمعیت کشور تا کنون سرشماری شده اند که نزدیک به 50 میلیون نفر را شامل می شوند.

عادل آذر در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در استان گلستان پیشرفت خوبی داشتیم و حتی می تواند کار سرشماری زودترجمع شود.

وی اظهار داشت: پیش بینی ما این است که 21 روزه سرشماری به پایان برسد و نیازی به تمدید نداریم اما برای خانوارهای غایب در حال اندیشیدن تمهیدات هستیم.

وی با بیان اینکه سه روزه اول کار به دلیل شرایط آب و هوایی و اطلاع رسانی کند بود، اما از سه روز دوم به بعد ما از برنامه جلوتربودیم، ادامه  داد: 54 هزار آمارگیر در کشور مشغول امر آمارگیری هستند و اعلام شماره ملی از سوی خانوراها به ماموران آمار گیری در بهداشت و درمان مدیریت جمعیت، استفاده های ملی، اشتغال و تامین اجتماعی  کشور بسار اثر گذار است.
 
آذر با اشاره به اینکه اطلاعات محرمانه است وبه هیچ وجه انتشار پیدا نمی کند افزود: ما حداکثر تا آخر آذر ماه اعداد مورد نیاز برای انتخابات و نرخ بیکاری را به استان ها می دهیم.
 
عادل آذر با بیان اینکه از 25 آبان ماه کار استخراج و پردازش آمار انجام می شود ادامه داد: سال 95 سرشماری در کشور به صورت الکترونیکی انجام می شود.
 
رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد:به توصیه رهبری مرکز آمار باید صرف نظر از هرگونه گرایش سیاسی و علایق کارش را انجام دهد و ماموران نیز در کمال ادب و احترام اسلامی به خانوار مراجعه کنند.
 
وی با عنوان این مطلب که  ایران 71 کشور استفاده کننده از این نوع سرشماری در دنیا  است گفت: تفاوت تنها  در نوع جمع آوری اطلاعات است و مردم در این روزهای باقیمانده حتما مدارک خود را برای مراجعه آمارگیران در دسترس بگذارند وحتما شماره ملی را به درستی در اختیار ماموران قرار دهند.
کد مطلب 1457133

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