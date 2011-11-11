علی اصغر جعفری رئیس بسیج سازمان صدا و سیما و مشاور رئیس سازمان صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازهترین فعالیتهای بسیج رسانه ملی اظهار کرد: امسال سال خوبی برای بسیج رسانه ملی بوده و در چند حوزه فعالیتهای جدیدی تعریف شده است که مهمترین بحثی که میتوان به آن اشاره کرد جهت گیری و تمرکز فعالیتهای ما در حوزههای تخصصی نرم افزاری و فرهنگی است.
وی با بیان این که امسال بهار برنامهسازی بسیج رسانه ملی به حساب میآید، اظهار کرد: مجموع ظرفیت تولیدی ما نسبت به سال گذشته 9 برابر شده است و در حال پشت سر گذاشتن مرحله طرح و نگارش 10 سریال هستیم که برخی از آنها آماده کلید خوردن هستند. در حدود 15 تله فیلم نیز خواهیم ساخت که در مرحله تولید هستند. همچنین بالغ بر 20 کار مستند را برای ساخت طراحی کردهایم و 30 اثر موسیقایی و سرود نیز برای تولید آماده میشوند.
رئیس بسیج رسانه ملی با اشاره به حرکتی که برای نخستین بار اتفاق میافتد، بیان کرد: بسیج رسانه برای اولین بار در حوزه انیمیشن اثر بلندی را تحت عنوان "فرزندان ایران" در 180 قسمت آماده میکند که اکنون در فاز اول 52 قسمت آن مصوب شده و به زودی کار تحقیق و نگارش آن آغاز میشود.
وی ادامه داد: امسال در حوزه فعالیتهای مجازی نیز موفق شدیم قرارگاه مبارزه با تهدیدات نرم را در رسانه ملی ایجاد کنیم. همچنین نشریه "رصد" هم منتشر میشود و گردانهای سایبری بسیج در مجموعه توانمند و با ظرفیتی متشکل از چهار گردان فعالیت میکنند. از دیگر اخبار میتوانم به راهاندازی شبکه اجتماعی بسیج اشاره کنم که با ظرفیتی مناسب خلأ موجود در حوزه سایبر را جبران میکند.
جعفری با بیان اینکه تلویزیون اینترنتی بسیج رسانه ملی نیز به زودی راه اندازی خواهد شد، یادآور شد: ما در حوزه مجازی تولید فعالیتهای مربوط به حوزه تخصصی آموزشی سال خوبی را پشت سر میگذاریم و همچنین با مشارکت فعالانه همکاران روبرو بودهایم. امیدوارم از بستر سازی که فراهم شده بهره برداری مناسب داشته و خودمان را برای سال 91 آماده کنیم. مهمترین رویکردمان نیز سازماندهی حوزههای تخصصی صدا و سیما متناسب با ظرفیت فعالیتهای بسیج خواهد بود که به این واسطه در آینده تحولات خوبی را در بسیج رسانه ملی مشاهده میکنیم.
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