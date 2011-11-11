گفتمان دولت را نقد می کنیم/ هیچ دولتی پرکاری دولت نهم را نداشته

به گزارش خبرنگار مهر غلامحسین الهام عصر پنجشنبه در همایش جبهه پایداری انقلاب اسلامی استان تهران که در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد در پاسخ به سئوالی در خصوص حمایت جبهه پایداری از دولت تصریح کرد: دولت برآمده از گفتمان سوم تیر نشات گرفته از خط امام (ره) و انقلاب بود و نقطه امیدی بود که رهبر انقلاب از گفتمان آن حمایت می کردند به طوری که اگر معظم له نسبت به همه دولت ها حمایت اجرایی داشتند از دولت نهم به خاطر گفتمان آن حمایت می کردند و این وجه تمایز دولت نهم با دولت های پیشین بود.

الهام با بیان اینکه در خدمتگزاری دولت هیچ تردیدی نیست افزود: معتقدم هیچ دولتی پرکاری دولت نهم را نداشته ضمن آنکه دولت دهم نیز بر این اساس فعالیت می کند.

عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی در عین حال گفت: اگر ما نگرانی ای داریم نگرانی مان از این بابت است که بعضی مسائل انحرافی وجود دارد که دولت را از مسیر خدمتگزاری دور می کند البته شاهدیم که دولت خدمتگزاری خود را بار دیگر از سر گرفته است.

وی با بیان اینکه بر اساس گفتمان خود دولت را نقد می کنیم به نقاط قوت دولت احمدی نژاد اشاره کرد و گفت: البته دولت نقاط قوت فراوانی دارد و همانطور که اشاره شد از نظر گفتمانی قابل مقایسه با دولت های قبلی نیست چرا که آن دولت ها انحراف داشتند اما این انحرافات در گفتمان دولت احمدی نژاد وجود ندارد اما با این وجود باید از آن مراقبت کرد البته در اظهارات اخیر رئیس جمهور مشخص شد که وی کماکان مراقب است.