به گزارش خبرنگار مهر، مدیر رادیو ایران صدا در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام آمادگی مشارکت با ناشران برای گویا کردن کتاب‌هایشان با استانداردهای حرفه‌ای رسانه‌ای، تاکید کرد این شبکه روزانه 418 ساعت برنامه پخش می‌کند.

- مهدی فرجی، مدیر شبکه اول سیما هفته گذشته با تاکید بر اینکه یکی از افتخارات این شبکه توجه جدی به آثار دفاع مقدسی است، از اعزام عوامل مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی" به فرانسه برای ادامه تصویربرداری خبر داد.

- مجموعه تلویزیونی "از یاد رفته" به کارگردانی فریدون حسن‌پور و تهیه‌کنندگی علی لدنی برای بینندگان یک مسابقه پیامکی برگزار کردند. این مسابقه مربوط به حدس زدن قسمت آخر این سریال است.

نمایی از مجموعه "از یاد رفته"

- مدیر شبکه یک اعلام کرد تلویزیون با کسی تعارف ندارد و اگر اثری باید ممیزی شود، حتماً این کار انجام می‌شود.

- داریوش فرضیایی معروف به عمو پورنگ با تاکید بر اینکه هنوز در حال تجربه کردن است، بچه‌ها را معلم خود دانست که نکات بسیاری به او آموختند.

- عمار آقایی بازیگر نقش مرتضی در مجموعه "از یاد رفته" گفت: فیلمنامه این مجموعه را قبل از بازی نخواندم و دیالوگ‌هایم را سر صحنه حفظ می‌کردم.

- محمدمهدی قاسمی، مدیر شبکه آموزش با اعلام این موضوع که قرار است نوحه‌خوانی در ایام محرم آموزش داده شود، از ساخت مجموعه‌هایی بر اساس آیات قرآن در این شبکه خبر داد.

- کاظم راست‌گفتار کارگردان قرار است نخستین تجربه مجموعه‌سازی را با ساخت سریال "خوابگاه" کسب کند.

- مهدی کریمی، مدیر طرح و برنامه شبکه دو سیما هفته گذشته گفت:‌ کلاه قرمزی نوروز 91 هم به شبکه دو می‌آید. کارها در حال انجام شدن است و جلسات متعددی در این‌ زمینه برگزار شده است. خود این شخصیت‌ها و کاراکترها، محبوب و دوست داشتنی‌اند و دنبال این هستیم که نوآوری و ابتکار هم باشد تا حرف جدیدی داشته باشیم.

- علی خندق‌آبادی مدیر شبکه الکوثر از تلاش این شبکه جهانی برای تولید سریال‌های معناگرا خبر داد.