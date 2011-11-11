به گزارش خبرنگار مهر، مدیر رادیو ایران صدا در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام آمادگی مشارکت با ناشران برای گویا کردن کتابهایشان با استانداردهای حرفهای رسانهای، تاکید کرد این شبکه روزانه 418 ساعت برنامه پخش میکند.
- مهدی فرجی، مدیر شبکه اول سیما هفته گذشته با تاکید بر اینکه یکی از افتخارات این شبکه توجه جدی به آثار دفاع مقدسی است، از اعزام عوامل مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی" به فرانسه برای ادامه تصویربرداری خبر داد.
- مجموعه تلویزیونی "از یاد رفته" به کارگردانی فریدون حسنپور و تهیهکنندگی علی لدنی برای بینندگان یک مسابقه پیامکی برگزار کردند. این مسابقه مربوط به حدس زدن قسمت آخر این سریال است.
نمایی از مجموعه "از یاد رفته"
- مدیر شبکه یک اعلام کرد تلویزیون با کسی تعارف ندارد و اگر اثری باید ممیزی شود، حتماً این کار انجام میشود.
- داریوش فرضیایی معروف به عمو پورنگ با تاکید بر اینکه هنوز در حال تجربه کردن است، بچهها را معلم خود دانست که نکات بسیاری به او آموختند.
- عمار آقایی بازیگر نقش مرتضی در مجموعه "از یاد رفته" گفت: فیلمنامه این مجموعه را قبل از بازی نخواندم و دیالوگهایم را سر صحنه حفظ میکردم.
- محمدمهدی قاسمی، مدیر شبکه آموزش با اعلام این موضوع که قرار است نوحهخوانی در ایام محرم آموزش داده شود، از ساخت مجموعههایی بر اساس آیات قرآن در این شبکه خبر داد.
- کاظم راستگفتار کارگردان قرار است نخستین تجربه مجموعهسازی را با ساخت سریال "خوابگاه" کسب کند.
- مهدی کریمی، مدیر طرح و برنامه شبکه دو سیما هفته گذشته گفت: کلاه قرمزی نوروز 91 هم به شبکه دو میآید. کارها در حال انجام شدن است و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است. خود این شخصیتها و کاراکترها، محبوب و دوست داشتنیاند و دنبال این هستیم که نوآوری و ابتکار هم باشد تا حرف جدیدی داشته باشیم.
- علی خندقآبادی مدیر شبکه الکوثر از تلاش این شبکه جهانی برای تولید سریالهای معناگرا خبر داد.
وی گفت: سیاستگذاریها در حال انجام شدن است و ما تلاش میکنیم در برنامهسازیهایمان به یک فرمول برسیم تا بتوانیم مبتنی بر این فرمول فیلم و سریالهایی را که معناگراست تولید کنیم. درصدد تولید سریالهای معناگرایی هستیم که در واقع تولید آنها هزینهی زیادی نداشته اما از حیث معنا تاثیرگذاریهای بیشتری داشته باشد.
- پخش آزمایشی شبکه تلویزیونی "بازار" به مدیریت پورنصاری شب قبل از عید قربان شروع شد.
- عزتالله ضرغامی در اجلاس سراسری ABU (اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه) با تشریح دیدگاه امام خمینی (ره)، همگرایی رسانههای عمومی بر مبنای ارزشهای فطری را ضروری دانست.
- علی لدنی تهیهکننده مجموعه "از یاد رفته" گفت: خوشبختانه بازی بازیگر نقش گلرخ در این سریال جواب داد و مردم ارتباط خوبی با آن برقرار کردند.
- محمدحسین صوفی معاون صدای سازمان صدا و سیما تصریح کرد: گزارشگر رادیویی باید بتواند صحنهها را خلق و تولید و با حضور در صحنه ها احساسی را که مخاطب در آن نیست به وی منتقل کند.
صوفی از راهاندازی شوراهای تخصصی چون ورزش، اقتصاد، سلامت و ... خبر داد و گفت: تفاوت رادیو با دیگر رسانهها تنوع در برنامهسازی برای مخاطب خاص است، لذا باید با مهندسی پیام از هم پوشانی جلوگیری کرد به گونهای که هر شبکه متناسب با ماموریت و مسئولیت خود بتواند مخاطب خاص خود را نگه دارد و برای این کار باید پاسخ مناسب به مخاطبش بدهد.
- مهدی فرجی، مدیر شبکه یک سیما گفت: تلویزیون علاقه دارد تا از بازیگران زنی استفاده کند که از حجاب برتر استفاده می کنند ولی بازیگران پوشیده و چادری ما محدود هستند.
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