بهمن درّی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بودجه پیشنهادی بنیاد ادبیات داستانی و تصویب آن، بیان کرد: بودجه ارائه شده از سوی مدیر عامل پیشنهاد خود بنیاد بود که به تصویب رسید و پرداخت می‌شود. ما بودجه‌ای را هم قبل از این به بنیاد اختصاص داده بودیم، اما به نظر من برای این بنیاد هرچه بودجه خرج کنیم بازهم جا دارد.

وی ادامه داد: جدای مبلغی که از سوی بنیاد به عنوان بودجه به ما ارائه شده بود که مورد پذیرش قرار گرفت، برنامه ‌داریم که بیشتر از این میزان را هم برای بنیاد اختصاص دهیم چون سیاست ما تقویت بنیاد ادبیات داستانی است.

وی تصریح کرد: بودجه سابق بنیاد هم همچنان در اختیار مدیریت فعلی قرار گرفته است. این مبلغ در زمان مدیریت قبلی تخصیص داده شده بود که از سوی بنیاد جذب نشده بود و در بانک مانده بود و این بودجه نیز در کنار بودجه مصوب در اختیار مدیریت جدید است.

درّی همچنین در پاسخ به پرسشی در رابطه با لزوم تغییر محل فعلی بنیاد نیز گفت: ساختمان فعلی جای بدی نیست ولی اگر حوزه کاری بنیاد توسعه پیدا کند باید برای آن مکان تازه‌ای هم در نظر بگیریم.

وی تصریح کرد: البته من ماموریت دادم که بنیاد به دنبال ساختمان جدید باشد تا در صورت لزوم و امکان مکان تازه‌‌ای نیز به آن اختصاص دهیم.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره مساله پرداخت نشدن حقوق کارمندان موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی و نیز مسائل مالی موجود در محل این مرکز نیز گفت: مساله مالی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی حل شده است و حقوق کارکنان نیز پرداخت شده است.

به گفته درّی مدیر عامل جدید موسسه تا پایان ماه جاری معرفی خواهد شد.