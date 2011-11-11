جزئیات ورود هواپیمایی قطر به ایران/ افزایش پروازهای قطر به 70 پرواز

علی نیکزاد در گفتگو با مهر درباره ورود هواپیمایی قطر به ایران و نارضایتی شرکت های هواپیمایی در این خصوص، اظهار داشت: هواپیماهای قطری در حال حاضر هم 21 پرواز در ایران انجام می دهند یعنی از دوحه به شهرهای مختلف ایران پرواز دارند.

وی افزود: شرکت هواپیمایی قطر درخواست افزایش تعداد پروازهای دوحه به شهرهای مختلف ایران را داد که ما نیز این شرط را تعیین کردیم که تعداد پروازهای قطری می تواند به 70 پرواز برسد درصورتیکه بخشی از پروازهای داخلی را هم برعهده بگیرد.

وزیر راه وشهرسازی بابیان اینکه هم اکنون 3500 پرواز داخلی از سوی شرکت های هواپیمایی در کشور انجام می شود، بیان کرد: 70 پرواز تنها 2 درصد از حجم کل پروازهای داخلی را شامل می شود.

نیکزاد افزود: ما این پیشنهاد را دادیم که وقتی پروازی از دوحه به مقصد تهران می آید باید مسافران ایرانی را به شهرهای دیگر هم ببرد و پس از آن دوباره به دوحه بازگردد همچنین می توانند مسافران خارجی را هم به مقصد دوحه پوشش دهند.

وی با بیان اینکه ورود این شرکت هواپیمایی به نفع کشور است، اظهارداشت: آنها سوخت را با قیمت بین اللملی از ما دریافت می کنند و اگر در هر فرودگاهی به زمین بشینند باید هزینه های آن را بپردازند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شروط ایران برای هواپیمایی قطری، گفت: به این شرکت اعلام کردیم که عمرهواپیماها نباید بیشتر از 7 سال باشد و ما نیز هر زمان که بخواهیم می توانیم این پروازها را کاهش دهیم.

نیکزاد افزود: بلیت های این شرکت از سوی هواپیمایی ماهان، نفت، آسمان و هما به فروش می رسد و این شرکت موظف است تمامی شئونات اسلامی و مقررات جمهوری اسلامی را رعایت کند.

وی با بیان اینکه برخی ها طوری مخالفت می کنند که انگار تاکنون هواپیمایی قطر در ایران پرواز نداشته است، گفت: هم اکنون این شرکت هواپیمایی 21 پرواز خارجی در ایران دارد و ما هم پس از درخواستشان برای افزایش تعداد پروازها اعلام کردیم که این امر مشروط به این است که درکنار پروازهای خارجی، پروازهای داخلی را هم انجام دهید.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اگر کشورهای غربی اجازه بدهند، ورود هواپیمایی قطر به ایران به سود کشور است در غیراینصورت که همان 21 پرواز قبلی را انجام می دهد.