استراتژی پایداری وحدت با لحاظ حداکثر سود و حداقل ضرر است

به گزارش خبرنگار مهر صادق محصولی عصر پنجشنبه در همایش جبهه پایداری استان تهران که در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد درباره تعامل جبهه پایداری با جبهه متحد اصولگرایان افزود: استراتژی جبهه پایداری وحدت با تمام جوانب آن است البته باید به این نکته اشاره کرد چه وحدتی ما را به حداکثر سود و حداقل ضرر می رساند.

این فعال سیاسی در خصوص پیوستن جبهه پایداری به ساختار 8+7 افزود: جبهه پایداری برای حضور در جبهه متحد مواردی را مطرح کرد تا بدینوسیله در جهت جلب نیروهای حزب اللهی گام برداشته شود.

عضو ارشد جبهه پایداری با بیان اینکه افرادی در جبهه متحد هستند که در زمان فتنه 88 موضع گیری های خوبی را اتخاذ نکردند افزود: البته منظور بنده همه اعضای جبهه متحد نیستند بلکه عده ای از این اعضا مد نظر هستند.

محصولی وحدت ملت را امری لازم و ضروری دانست و با بیان اینکه وحدت را باید به گونه ای تنظیم کرد تا موجب وحدت ملت شویم نه وحدت افراد و گروهها، افزود: اگر منظور و هدف ما همان وحدتی بود که در سال 76 دنبال شد نتیجه قابل قبولی نمی شود چرا که در آن دوره ناطق نوری اعلام کرده بود که راه هاشمی را دنبال می کند و این باعث شد تا مردم به فرد دیگری رای دهند.

وی با اشاره به اینکه باید فرمایشات مقام معظم رهبری را به نحو احسن محقق کرد، گفت: از این رو ما درجبهه پایداری پیشنهاد دادیم به جای اینکه در رسانه ها علیه یکدیگر صحبت کنیم دو نفر از جبهه پایداری و دو نفر از جبهه متحد معرفی شوند و در رابطه با وحدت مذاکره و گفتگو کنند تا به فرمایش مقام معظم رهبری به تکلیف عمل کنیم.