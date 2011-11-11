آذربایجان شرقی می تواند به تنهایی تیم ملی دوچرخه سواری را تغذیه کند

علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه حرکت فدراسیون دوچرخه سواری به سمتی است که سطح تورهای بین المللی را ارتقا دهد، اظهار داشت: با همکاری اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی و هیئت دوچرخه سواری این استان امیدواریم که سطح تور آذربایجان از 2-2 به 1-2 ارتقا پیدا کند که البته لازمه این امر همکاری همه جانبه همه دستگاهها از جمله وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون دوچرخه سواری، اداره کل تربیت بدنی و هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی است.

وی افزود: هم اکنون در کشور چهار تور در رده بزرگسالان و یک تور در رده جوانان برگزار می شود که از امسال تور قزوین نیز در سطح جوانان به مجموع این تورها اضافه شده است.

زنگی آبادی با اشاره به حضور "نورمن رشل" نماینده فدراسیون جهانی دوچرخه سواری در بیست و هفتمین تور آذربایجان، تصریح کرد: آقای نورمن تجربه بالایی دارد و هم اکنون نیز به فدراسیون دوچرخه سواری ایران مشاوره می دهد، از اینرو در دی ماه سالجاری یک دوره کلاس داوری با حضور ایشان در تبریز یا تهران برگزار خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: برای تهیه و تنظیم دفترچه ویژه و همچنین مسیرهای تور بیست و هفتم از آقای نورمن مشورت خواهیم گرفت تا این دوره به بهترین نحو ممکن برگزار شود.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران با خوب ارزیابی کردن پتانسیل دوچرخه سواری در آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: به نظر من این استان به تنهایی می تواند تیم ملی را تغذیه کند، چرا که دارای پتانسیل و استعدادهای بسیار خوبی است، من وقتی می شنوم 50 – 60 نفر در تمرینات دوچرخه سواری در آذربایجان شرقی شرکت می کنند به این موضوع افتخار می کنم، اما این رکابزنان نیازمند برنامه ریزی منظم هستند تا استعدادهای آنها هرز نرود.

وی با اشاره به تغییر و تحولات اخیر دوچرخه سواری آذربایجان شرقی اظهار داشت: اخیرا دبیر این هیئت تغیر یافته و آقای ناصر هوشیار که یکی از نیروهای کاربلد و با انگیزه دوچرخه سواری است، بر سرکار آمده است و من امیدوارم که امور مربوط به رکابزنان این استان بهتر از قبل به انجام برسد