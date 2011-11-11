زمان اجرای سرشماری در کشور تمدید نمی شود

عادل آذر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش بینی می شود که سرشماری در طول 21 روز و تا دوشنبه هفته آینده به پایان برسد.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود که نیاز به تمدید سرشماری نباشد ولی برای خانوارهای غایب رد سرشماری تمهیداتی اندیشیده شده است.

وی بیان داشت: برای این خانوارها در روزهای باقیمانده از جمله روز جمعه دوباره ماموران برای سرشماری به این خانوارها مراجعه می کنند.

آذر به خانوارها توصیه کرد برای تسریع در روند کار چند مدرک از جمله کارت ملی، شناسنامه اعضای خانوار و مشخصاتی راجع به مسکنی که در آن زندگی می کنند در دست داشته باشند.

رئیس مرکز آمار ایران گفت:تاکنون حدود 50 میلیون خانوار معادل 67 درصد جمعیت کشور فهرست برداری شدند.

وی برای شرکت در جلسه شورای اداری به گلستان سفر کرده بود.