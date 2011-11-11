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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۱

تیر اشغالگران به خطا رفت؛

هلاکت اشتباهی یک شهرک ساز صهیونیست به جای مبارز فلسطینی

هلاکت اشتباهی یک شهرک ساز صهیونیست به جای مبارز فلسطینی

ارتش رژیم صهیونیستی از حمله نظامیان صهیونیست به یک ایست بازرسی و هلاکت یک شهرک ساز صهیونیست به جای یک مبارز فلسطینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی امروز در تیراندازی به یک ایست بازرسی در نزدیکی شهر الخلیل واقع در کرانه باختری شهرک ساز صهیونیست را به هلاکت رساندند و دو نفر دیگر را زخمی کردند.

بنا بر اعلام سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی این تیراندازی پس از آن صورت گرفت که نظامیان صهیونیست گمان کردند خودروی حامل سه صهیونیست که به سرعت رانندگی می کرد متعلق به فعالان فلسطینی است که این امر منجر شد به سوی خودرو تیراندازی شود.

گفته می شود صهیونیست به هلاکت رسیده یکی از موسسان شهرک "اوتنیل" در کرانه باختری بوده است.

خاطرنشان می شود در کرانه باختری و قدس شرقی 500 هزار صهیونیست و دو میلیون و 500 هزار فلسطینی زندگی می کنند.

کد مطلب 1457156

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