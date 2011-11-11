رئیس یونیما به تماشای نمایش تالار سایه نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که یک اثر زنده عروسکی برای گروه سنی بزرگسال است را نسیم احمدپور نوشته و دراماتورژی شده و براساس منطق الطیر عطار نیشابوری شکل گرفته است.
ژاک تئودر که به تازگی به ایران سفر کرده، پس از تماشای این نمایش با گروه اجراکننده دیدار کرد و آنها را به خاطر شکل بدیع اجرایی و فضای ایجاد شده در این نمایش عروسکی مورد ستایش و تشویق قرار داد و گفت هرگز فکر نمیکرده گروهی از زنان ایرانی بتوانند در کنارهم با خلافیتی قابل توجه این شکل نمایش عروسکی را به صحنه ببرند.
"با پرهای نرم برماه پیشانیات تاج نوزادی میبافد" یک اجرای برانکو (سیاه) است، که درآن ازعروسکهای متفاوت و جدیدی استفاده میشود که توسط هادی عرب نرمی طراحی شده است.
حوریسا تفرشی، سوسن دلاوری، مرضیه سرمشقی، سیما شیبانی، سمیه صادق پور، المیرا طالبی، فرزانه عاقلی، پریا علی محمدی، حوریه کریمی، الهام کلانتری، سپیده محمدپور، آرتپای مراد علی بیگی و مرضیه نادری بازیگران و جان دهندگان عروسک در این نمایش هستند.
علی معینی کارگردان شناخته شده ایران در اروپا نیز آهنگسازی اجرا را به عهده دارد. این نمایش هر روز به جز شنبهها ساعت 19:45 در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود.
یونیما انجمن جهانی و بین المللی نمایشگران عروسکی است که نمایندگان آن از میان نمایشگران عروسکی هر کشور انتخاب میشود و در حال حاضر ژاک تئودر رئیس یونیمای جهانی است.
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