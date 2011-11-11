به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دمام عربستان، نشست هماهنگی چهاردهمین دوره رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا ساعت 18 پنجشنبه در سالن کنفرانس هتل "نووتل" برگزار شد که تغییرات در نحوه برگزاری مسابقات و قوانین داوری به سرپرست‌‎ها و سرمربیان تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها اعلام شد.

طبق قوانین جدید مربیان می‌تواند در یک بازی از سه تایم استراحت استفاده کنند که پیش از این دو تایم استراحت برای هر بازی بود، ضمن اینکه حداقل یک تایم در نیمه نخست و حداکثر دو تایم در هر نیمه از سوی مربیان گرفته شود.

داود توکلی، رئیس کمیته داوران کنفدراسیون هندبال آسیا و عضو کمیته داوران فدراسیون جهانی هندبال آسیا هم در این نشست حضور داشت و توضیحات لازم در خصوص این قوانین و سایر مقررات رقابت‌ها را به مسئولان تیم‌ها اعلام کرد.

همچنین در این نشست اعلام شد زمان برگزاری دیدارهای روز نخست به علت برپایی نماز جمعه با یک ساعت تاخیر مواجه می‌شود که بر این اساس دیدار تیم سپاهان ایران با مظهر عربستان به جای ساعت 14 امروز جمعه، ساعت 15 برگزار می‌شود و دیدار تیم‌های ذوب‌آهن ایران و الجیش قطر هم از ساعت 16 امروز جمعه به ساعت 17 تغییر کرد.

ضمن اینکه دیدار دوم ذوب‌آهن با تیم نفت عراق هم که قرار بود ساعت 18 روز شنبه برگزار شود، به علت برگزاری مراسم ویژه برای تیم‌ها، به ساعت 11 صبح روز شنبه منتقل شد که این مسئله اعتراض مسئولان تیم نفت را به همراه داشت.

از سوی دیگر در این نشست لباس تیم‌های ایرانی حاضر در این جام مشخص شد که براین اساس ذوب‌آهن در بازی نخست با پیراهن سبز و دروازه‌بان آن با پیراهن زرد برابر الجیش قطر به میدان می‌رود و تیم سپاهان هم با پیراهن زرد و دروازه‌بان آن با پیراهن قرمز برابر مظهر عربستان قرار خواهد گرفت.

در بازی دوم با نفت جنوب، در مسابقه سوم برابر الشباب کویت و دیدار پنجم با الخلیج عربستان پیراهن بازیکنان ذوب‌آهن سفید خواهد بود و در بازی چهارم برابر الصداقه لبنان پیراهن آنها سبز است. سپاهان هم در همه دیدارهای خود در مرحله گروهی با لباس زرد به میدان می‌رود.