330 هزار خانوار گلستانی سرشماری شدند

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر سه روز جمع بندی کار به مر کز ایران ارسال می شود و تا پایان روز دوشنبه از 455 هزار خانوار 330 هزار خانوار شمارش شدند.

وی اظهار داشت: روند کار بیانگر آن است که سرشماری در موعد مقرر به اتمام برسد و مشکل خاصی نداریم.

به گزارش مهر، هفتمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن با شرکت هزار و 203 آمارگیر برای جمع آوری اطلاعات 455 هزار خانوار گلستانی در حال اجراست.

از مجموع خانوارهای گلستانی که باید مورد سرشماری قرار گیرند، 252 هزار خانوار شهری و 203 هزار خانوار روستایی است.



همچنین از مجموع ماموارن سرشماری 560 مامور در حوزه روستایی و 643 مامور نیز در حوزه شهری فعالیت می کنند.



هر مأمور آمارگیر در نواحی روستایی استان روزانه به طور متوسط 380 خانوار و در مناطق شهری نیز 400 خانوار را سرشماری می کند.

علاوه بر آمارگیران، 341 کارشناس گروه، 305 نفر بازبین های آماری، 85 نفر کارشناس مسئول اجرایی، 17 نفر معاون فنی آموزشی شهرستان ها و یک معاون فنی آموزشی استان و 14 مدیر و معاون شهرستانی نیز در امر سرشماری عمومی نفوس و مسکن گلستان مشارکت دارند.