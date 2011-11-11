هیچ ارتباطی با مشایی نداریم/ جبهه پایداری حامی دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر زارعی عصر پنجشنبه در همایش جبهه پایداری انقلاب اسلامی استان تهران که در حسینیه الزهرای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد در خصوص ارتباط جبهه پایداری با مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور، گفت: ما هیچ ارتباطی با وی نداریم و همچنین برخی گفته ها و رفتارهای وی را به صلاح انقلاب نمی دانیم اما در عین حال دولت را در انجام خدمتگزاری به مردم حمایت می کنیم.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس با بیان اینکه خدمت رسانی دولت احمدی نژاد بی سابقه بوده است، با طرح این پرسش افزود: چرا دولتی که به این اندازه زحمت می کشد باید با یک سری حواشی مشکلاتی را پیش آورد؟ البته برخی این حواشی را از مشایی می دانند.

زارعی گفت: اتهام ارتباط جبهه پایداری با مشایی نابجاست چرا که این جبهه زمانی شکل گرفت که این انحرافات مطرح شد.