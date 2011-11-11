  1. سیاست
  2. سایر
۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

زارعی:

هیچ ارتباطی با مشایی نداریم/ جبهه پایداری حامی دولت است

هیچ ارتباطی با مشایی نداریم/ جبهه پایداری حامی دولت است

عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی هر گونه ارتباط این جبهه با مشایی را رد کرد و گفت: ما هیچ ارتباطی با وی نداریم؛ ضمن آنکه برخی گفته ها و رفتارهای او را به صلاح انقلاب نمی دانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر زارعی عصر پنجشنبه در همایش جبهه پایداری انقلاب اسلامی استان تهران که در حسینیه الزهرای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد در خصوص ارتباط جبهه پایداری با مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور، گفت: ما هیچ ارتباطی با وی نداریم و همچنین برخی گفته ها و رفتارهای وی را به صلاح انقلاب نمی دانیم اما در عین حال دولت را در انجام خدمتگزاری به مردم حمایت می کنیم.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس با بیان اینکه خدمت رسانی دولت احمدی نژاد بی سابقه بوده است، با طرح این پرسش افزود: چرا دولتی که به این اندازه زحمت می کشد باید با یک سری حواشی مشکلاتی را پیش آورد؟ البته برخی این حواشی را از مشایی می دانند.

زارعی گفت: اتهام ارتباط جبهه پایداری با مشایی نابجاست  چرا که این جبهه زمانی شکل گرفت که این انحرافات مطرح شد.

کد مطلب 1457168

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها