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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۰

تیراندازی بین‌المللی - تهران/

تیراندازان برتر هفت ماده معرفی شدند/ احمدی به 2 مدال طلا رسید

تیراندازان برتر هفت ماده معرفی شدند/ احمدی به 2 مدال طلا رسید

دومین روز از رقابت‌های تیراندازی جایزه بزرگ بین المللی تهران با معرفی قهرمانان هفت ماده بانوان و آقایان پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نخستین دوره مسابقات تیراندازی جایزه بزرگ بین المللی تهران پنجشنبه شب قهرمانان هفت ماده از بخش بانوان و آقایان معرفی شدند. این رقابت‌ها از روز چهارشنبه با حضور 16 تیرانداز خارجی از هفت کشور و 200 تیرانداز ایرانی در سالن تخصصی تیراندازی ورزشگاه آزادی آغاز و جمعه شب به کار خود پایان می دهد.

در پایان دومین روز این مسابقات محمد احمدی با راهیابی به فینال 2 ماده موفق شد در مواد تپانچه بادی و تپانچه 50 متر مردان 2 مدال طلا را از آن خود و تیم کشورمان کند. "پیتر سیدی" از مجارستان هم 2 مدال طلا را به گردن آویخت. "کومار آمیچ " از هند و "ایزو آنتون" از بلغارستان هم در این رقابت‌ها صاحب دو مدال نقره شدند.

نتایج هفت ماده از این رقابت‌ها به شرح زیر است:
مردان:
تپانچه بادی 50 متر: 1- محمد احمدی از ایران، 2- "کومار آمیچ" از هند و 3- چنگیز مصیب‌زاده از ایران
تپانچه بادی: 1- محمد احمدی از ایران، 2- "کومار آمیچ" از هند و 3- "اوم تاکاچ" از هند
تفنگ بادی مردان: 1- "پیتر سیدی" از مجارستان، 2- "ایزو آنتون" از بلغارستان و 3- صابر پرستی از ایران
تفنگ 50 متر سه وضعیت: 1- "پیتر سیدی" از مجارستان، 2- "ایزو آنتون" از بلغارستان و 3- مهدی جعفری پویا از ایران

بانوان :
تفنگ درازکش: 1- مریم طالبی از ایران، 2- مه‌لقا جام بزرگ از ایران و 3- هانیه خندان از ایران
تفنگ بادی: 1- الهه احمدی از ایران، 2- نرجس امام قلی‌نژاد از ایران و 3- صفیه صحراگرد از ایران
تپانچه بادی: 1- "داندگاما اوتریا" از مغولستان، 2- مریم سلطانی از ایران و 3- "آرونوویچ زورانا "از صربستان

اولین دوره مسابقات تیراندازی جایزه بزرگ بین المللی در بخش اهداف ثابت از 18 آبان‌ماه به مدت سه روز در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1457172

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