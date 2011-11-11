تیراندازان برتر هفت ماده معرفی شدند/ احمدی به 2 مدال طلا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نخستین دوره مسابقات تیراندازی جایزه بزرگ بین المللی تهران پنجشنبه شب قهرمانان هفت ماده از بخش بانوان و آقایان معرفی شدند. این رقابت‌ها از روز چهارشنبه با حضور 16 تیرانداز خارجی از هفت کشور و 200 تیرانداز ایرانی در سالن تخصصی تیراندازی ورزشگاه آزادی آغاز و جمعه شب به کار خود پایان می دهد.

در پایان دومین روز این مسابقات محمد احمدی با راهیابی به فینال 2 ماده موفق شد در مواد تپانچه بادی و تپانچه 50 متر مردان 2 مدال طلا را از آن خود و تیم کشورمان کند. "پیتر سیدی" از مجارستان هم 2 مدال طلا را به گردن آویخت. "کومار آمیچ " از هند و "ایزو آنتون" از بلغارستان هم در این رقابت‌ها صاحب دو مدال نقره شدند.

نتایج هفت ماده از این رقابت‌ها به شرح زیر است:

مردان:

تپانچه بادی 50 متر: 1- محمد احمدی از ایران، 2- "کومار آمیچ" از هند و 3- چنگیز مصیب‌زاده از ایران

تپانچه بادی: 1- محمد احمدی از ایران، 2- "کومار آمیچ" از هند و 3- "اوم تاکاچ" از هند

تفنگ بادی مردان: 1- "پیتر سیدی" از مجارستان، 2- "ایزو آنتون" از بلغارستان و 3- صابر پرستی از ایران

تفنگ 50 متر سه وضعیت: 1- "پیتر سیدی" از مجارستان، 2- "ایزو آنتون" از بلغارستان و 3- مهدی جعفری پویا از ایران

بانوان :

تفنگ درازکش: 1- مریم طالبی از ایران، 2- مه‌لقا جام بزرگ از ایران و 3- هانیه خندان از ایران

تفنگ بادی: 1- الهه احمدی از ایران، 2- نرجس امام قلی‌نژاد از ایران و 3- صفیه صحراگرد از ایران

تپانچه بادی: 1- "داندگاما اوتریا" از مغولستان، 2- مریم سلطانی از ایران و 3- "آرونوویچ زورانا "از صربستان

اولین دوره مسابقات تیراندازی جایزه بزرگ بین المللی در بخش اهداف ثابت از 18 آبان‌ماه به مدت سه روز در تهران برگزار می شود.