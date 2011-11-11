تئاتر در شناسایی استعداد کودکان و پرورش آن نقش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفرزاده با بیان اینکه مخاطبسازی از راهکارهای ترغیب افراد به هنر تئاتر است، گفت: مکانهای آموزشی مانند مهدهای کودک و مدارس به عنوان مکانهای تأثیرگذار در تشویق جامعه به سوی این هنر محسوب می شوند.
وی ادامه داد: مخاطب سازی به خودی خود موجب توجه خانوادهها و فرزندان آنها به هنر تئاتر میشود که این امر نیازمند حمایت مسئولان فرهنگی کشور و به تبع آن شکوفایی بیش از پیش این هنر است.
بازیگر نمایش "حسنی و دیوها" گفت: بازیگر کار کودک باید پتانسیلها و توانایی انجام این کار را داشته باشد تا کار ماندگار و اثرگذاری از خود به نمایش بگذارد.
صفرزاده در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بعضی از نمایشها برای کودکان قابل درک و هضم نیست، ابراز کرد: در کار کودک نباید از الفاظ سنگین استفاده کرد زیرا این امر انتقال مفهوم به کودک را دچار مشکل میکند.
هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در حال برگزاری است.
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