بازگشت حاجی های گلستان آغاز شد

مدیرکل فرودگاههای گلستان درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازگشت حجاج بیت الله الحرام از امروز آغاز شد و تا 23 آبانماه ادامه دارد.
محمد علی ملکیان افزود: نخستین گروه این زائران روز جمعه با پنج پروز از مدینه وارد گلستان می شوند.
وی اظهار داشت: در مجموع حجاج استان با 10 پرواز از سرزمین وحی راهی استان می شوند.
مدیرکل فرودگاههای گلستان گفت: پیش بینی می شود امسال حدود 50 هزار نفر از حجاج استان استقبال کنند که تمهیدات لازم برای خانوارها در نظر گرفته شده است.
گلستان دو فرودگاه در گرگان و کلاله دارد که اکنون فوردگاه کلاله راکد است.
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