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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۵۳

بازگشت حاجی های گلستان آغاز شد

بازگشت حاجی های گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: بازگشت حاجی های گلستانی از صبح جمعه به این استان آغاز شد.

مدیرکل فرودگاههای گلستان درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازگشت حجاج بیت الله الحرام از امروز آغاز شد و تا 23 آبانماه ادامه دارد.

محمد علی ملکیان افزود: نخستین گروه این زائران روز جمعه با پنج پروز از مدینه وارد گلستان می شوند.

وی اظهار داشت: در مجموع حجاج استان با 10 پرواز از سرزمین وحی راهی استان می شوند.

مدیرکل فرودگاههای گلستان گفت: پیش بینی می شود امسال حدود 50 هزار نفر از حجاج استان استقبال کنند که تمهیدات لازم برای خانوارها در نظر گرفته شده است.

گلستان دو فرودگاه در گرگان و کلاله دارد که اکنون فوردگاه کلاله راکد است.

کد مطلب 1457177

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