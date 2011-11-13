مسعود کلهری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: ما طبق برنامه‌ای که از قبل برای برگزاری این مسابقات ترتیب داده بودیم جوایز تیراندازان خارجی و ایرانی را تعریف کردیم. به این شکل تیراندازان اول تا سوم خارجی مبلغ 3، 2 و هزار یورو جایزه می گرفتند و تیراندازان ایرانی به ترتیب 500، 400 و 300 هزار تومان جایزه دریافت می کردند.

وی افزود: البته این قانون در صورتی بود که تعداد تیراندازان خارجی کم بود. چنانچه به ازای هر 20 تیرانداز ایرانی شاهد حضور 6 تیرانداز خارجی بودیم جوایز به طور یکسان پرداخت می شد اما این در حالی بود که در برخی از مواد شاهد حضور تنها تیراندازان ایرانی در مسابقات بودیم.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون تیراندازی کشورمان خاطرنشان کرد: به هر حال این اولین دوره برگزاری مسابقات تیراندازی جایزه بزرگ بین المللی در تهران بود و باید برای تشویق حضور خارجی‌ها برنامه ریزی می کردیم.

وی ادامه داد: در کنار آن اگر جایزه تیراندازان خارجی با ایرانی‌ها فرق داشت به جای آن پرداخت هزینه‌ها از سوی آنها نیز فرق می کرد. با توجه به قانون جاری در برگزاری مسابقات جایزه بزرگ بین المللی تمامی هزینه حضور در رقابت‌ها برعهده شرکت کننده یا تیم‌هاست.

کلهری بیان کرد: با این حساب هزینه‌های چون بلیت هواپیما، اسکان، تغذیه و حتی فشنگ هم برعهده تیراندازان خارجی بود. این در حالی بود که ما برای حضور تیراندازان ایرانی تسهیلاتی چون تامین فشنگ از سوی فدراسیون یا حتی هماهنگی اسکان در ورزشگاه آزادی را قرار داده بودیم.

وی اظهار داشت: قطعا اگر مقایسه‌ای بین هزینه‌های تیرانداز خارجی و ایرانی انجام می دادیم متوجه می شدیم که حضور در مسابقات بین المللی تهران تا چه برای یک تیرانداز ایرانی ارزان تمام شده است.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون تیراندازی با بیان اینکه همه تیراندازان پیش از شروع مسابقات از این جوایز اطلاع داشتند، گفت: این طور نبوده که شرکت کنندگان بعد از مسابقات متوجه میزان جوایز شوند. ما قبل از آغاز رقابت‌ها قوانین آن را به همه گفته بودیم و حتی به رسانه‌ها هم اطلاع داده بودیم. با این حساب این انتقادات اشکالی به مسابقات وارد نمی کند.

وی تاکید کرد: نمی دانم چرا کسانی که این روزها در این خصوص صحبت می کنند قبل از این، حرف‌های‌شان را نگفتند. ما حاشیه‌ای در مسابقات تیراندازی بین المللی تهران نداشتیم که بخواهند به آن دامن بزنند!

وی در پایان با اشاره به شرایط بی پولی فدراسیون تیراندازی هم گفت: هرچند مشکل بی پولی برای تمام فدراسیون‌ها وجود دارد. اما ما از نظر مالی مشکل اعتبار مالی داریم اما تلاش کردیم که به هر نحوی است مسابقات تهران را برگزار کنیم.

اولین دوره رقابت‌های تیراندازی جایزه بزرگ بین المللی تهران از 18 آبان ماه به مدت سه روز در تهران برگزار شد.