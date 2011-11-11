ثبت 47 هزار درخواست مردمی در سفر چهارم دولت به خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ناصری بیان داشت: روند ثبت درخواستهای مردمی دور چهارم سفر رئیس جمهور ادامه دارد و پیش بینی می شود تا پایان آذرماه تمامی درخواستها ثبت سیستم سامد شود.

وی با بیان اینکه به تمام درخواست های معقول و منطقی مردم رسیدگی می شود، افزود :مردم استان می توانند از اوایل دی ماه با تماس با سامانه ارتباطی 111 برای پیگیری درخواستهای خود اقدام نمایند.

وی تعداد درخواستهای ثبت شده از ابتدای راه اندازی سامد در شهریور 88 تا اول آبان ماه سال جاری را 101 هزار و 616 مورد عنوان کرد و گفت: از اول آبان ماه تا 5 آبان ماه 29 هزار و 254مورد و از پنج آبانماه تا 18 آبانماه تعداد 18 هزار و 277 مورد درخواست ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه حجم انبوه تماسهای تلفنی برقرار شده و پیام های تلفنی ضبط شده در سامانه ارتباطی 111 حاکی از جا افتادن سامانه الکترونیکی مردم و دولت در استان دارد، بیان کرد: از اول آبانماه سال جاری تا 18 آبانماه 12 هزار و 57 تماس و پنج هزار و 816 مورد پیام صوتی در سامانه سامد ثبت شده است .

مدیر دفتر بازرسی استانداری خراسان جنوبی درخواست تسهیلات بانکی با 10 هزار و 383 مورد، مساعدت مالی با 10 هزار و 129 مورد و درخواست اشتغال با سه هزار و 676 مورد را بیشترین درخواستهای ثبت شده عنوان کرد.

ناصری با بیان اینکه استقرار ستادهای 27 گانه در دور چهارم سفر استانی با استقبال بی نظیر مردم استان مواجه شد، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده، سامد استان در این سفر به اهداف خود که کاهش نامه های مردمی و افزایش مراجعه حضوری به ستادهای مستقر در مراکز استان و شهرستانها بود دست یافت.