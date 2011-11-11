جشنواره‌ تئاتر کودک فضای گفتمان هنر را تقویت می کند

مجید بوربور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اثرهای مثبت هنر تئاتر در میان مخاطبان اظهار داشت: کودکان و نوجوانان به دلیل قرار گرفتن در دوران حساس زندگی، باید از تئاتر اثرگذار و ارزشی و همسو با دغدغه‌های فکری برخوردار باشند .

وی گفت: در فضای کنونی جامعه که ضرورت پرداختن به موضوعات فرهنگی امری در خور توجه است، باید بیش از پیش به هنر تأثیرگذار تئاتر ارج نهاده شود .

بازیگر نمایش "نوازنده‌ای که ماه را می‌نواخت" ادامه داد: نگاهی گذرا به وضعیت موجود، نشاندهنده آنست که جامعه تئاتری کشور هنوز موفق نشده برای مخاطبان خود به تولید نمایش هدفمند بپردازد .

وی با بیان اینکه باید به سوی کار کیفی و مورد علاقه مخاطب پیش رفت، اظهار داشت: به طور قطع توجه به این امر در جلب و جذب افراد به تئاتر اثرگذار خواهد بود .

بوربور با تأکید بر لزوم مخاطب ‌شناسی و ارائه آثار بر اساس ذائقه گروه‌های سنی مختلف، گفت: این امر گام مؤثری در ماندگاری اثر تولیدی در جامعه خواهد بود و زمینه را برای پویایی این هنر فراهم می‌کند .

وی با ابراز خرسندی از برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان اظهار داشت: همکاری همدانی‌‌ها و سعه صدر آنها در اجرای موفق جشنواره نقش داشته است.