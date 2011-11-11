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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

مجید بوربور:

جشنواره‌ تئاتر کودک فضای گفتمان هنر را تقویت می کند

جشنواره‌ تئاتر کودک فضای گفتمان هنر را تقویت می کند

همدان - خبرگزاری مهر: بازیگر نمایش "نوازنده‌ای که ماه را می‌نواخت" گفت: جشنواره‌های هنری مانند جشنواره تئاتر کودک فضای گفتمان را در جامعه تقویت می کند.

مجید بوربور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اثرهای مثبت هنر تئاتر در میان مخاطبان اظهار داشت: کودکان و نوجوانان به دلیل قرار گرفتن در دوران حساس زندگی، باید از تئاتر اثرگذار و ارزشی و همسو با دغدغه‌های فکری برخوردار باشند.

وی گفت: در فضای کنونی جامعه که ضرورت پرداختن به موضوعات فرهنگی امری در خور توجه است، باید بیش از پیش به هنر تأثیرگذار تئاتر ارج نهاده شود.

بازیگر نمایش "نوازنده‌ای که ماه را می‌نواخت" ادامه داد: نگاهی گذرا به وضعیت موجود، نشاندهنده آنست که جامعه تئاتری کشور هنوز موفق نشده برای مخاطبان خود به تولید نمایش هدفمند بپردازد.

وی با بیان اینکه باید به سوی کار کیفی و مورد علاقه مخاطب پیش رفت، اظهار داشت: به طور قطع توجه به این امر در جلب و جذب افراد به تئاتر اثرگذار خواهد بود.

بوربور با تأکید بر لزوم مخاطب ‌شناسی و ارائه آثار بر اساس ذائقه گروه‌های سنی مختلف، گفت: این امر گام مؤثری در ماندگاری اثر تولیدی در جامعه خواهد بود و زمینه را برای پویایی این هنر فراهم می‌کند.

وی با ابراز خرسندی از برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان اظهار داشت: همکاری همدانی‌‌ها و سعه صدر آنها در اجرای موفق جشنواره نقش داشته است.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان امشب به پایان می رسد.

کد مطلب 1457186

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