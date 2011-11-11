نظر کوچک زاده درباره ثروت محصولی و علت حمایت احمدی نژاد از مشایی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کوچک زاده نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون انقلاب اسلامی عصر پنجشنبه در همایش جبهه پایداری استان تهران که در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد در خصوص علت حمایت رئیس جمهور از مشایی گفت: به نظر من آنچه که بهترین دلیل حمایت احمدی نژاد از مشایی است خدمتی است که وی به رئیس جمهور می کند.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: بنده بارها شنیده ام که احمدی نژاد در وصف مشایی گفته است: مشایی شبانه روز کار می کند و آخر وقت باز سئوال می کند که آیا کاری نمانده است؟ شاید این مهمترین حمایت رئیس جمهور از مشایی باشد.

کوچک زاده همچنین در این نشست به حمایت از صادق محصولی عضو دیگر جبهه پایداری پرداخت و با اشاره به برخی سئوالات درباره سرمایه محصولی گفت: ما در جبهه پایداری اهل تبعیت از اصول هستیم و کسانی که اینگونه صحبت می کنند براوردشان از سرمایه مالی محصولی برگرفته از اخباری است که در رسانه ها منتشر می شود.

کوچک زاده افزود: بنده بر اساس داشته های خود با محصولی کار می کنم و این افتخاری است برای ما.

وی در ادامه با اشاره به ارتباط جبهه پایداری با جریان انحرافی گفت: جبهه پایداری زمانی شکل گرفت که این حواشی (جریان انحرافی) از سوی برخی افراد بوجود آمد و پس از آن یک حرکتی از سوی احمدی نژاد شکل گرفت که باعت شبهه شد و همچنین باعث شد که ما بگوییم به هیچ وجه برای فردی خاص سینه نمی زنیم.

وی همچنین در خصوص ارتباطش با علی مطهری گفت: نظر مطهری راجع به من روشن است و نظر من هم راجع به استعفای ایشان مشخص بود. البته مطهری در استعفای خود یک حرکت از پدرش نیاموخت چرا که آیت الله مطهری وقتی بنا داشت گفتمان مارکسیسم را نقد کند اول به خوبی آن را بیان می کرد.

وی گفت: از این رو گرفتن وقت مجلس برای طرح اینگونه سئوال ها را حرام می دانیم. رئیس جمهور بارها این سئوالها را در سخنان متعددی پاسخ داده اند.