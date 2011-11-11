مخالفت یونانی ها با نخست وزیر جدید/ اعتراضات همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تظاهرات کنندگان اعلام کردند "لوکاس پاپادموس" معاون سابق رئیس بانک مرکزی اروپا که به عنوان نخست وزیر جدید یونان انتخاب شده است همان سیاستهای "گئورگ پاپاندرو" نخست وزیر سابق را دنبال می کند.

معترضان با پریایی تظاهراتی خارج از ساختمان پارلمان خواستار برگزاری انتخابات جدید به منظور حل مشکلات مالی در یونان و بازگرداندن ثبات به کشور شدند.

بر این اساس احزاب حاکم و اپوزیسیون یونان سرانجام روز گذشته بر سر انتخاب جانشین پاپاندرو به توافق رسیده و پس از مذاکرات فشرده، لوکاس پاپادموس را به عنوان نخست وزیر جدید یونان معرفی کردند.

گفتنی است ادامه وضعیت نابسامان سیاسی در یونان سبب نگرانی مقامات اروپایی شده است. در همین حال "کریستین لاگارد" رئیس صندوق بین المللی پول خواستار شفاف سازی در وضعیت سیاسی یونان شده است.